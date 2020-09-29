Bakan Selçuk: Normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni Ekonomi Programı'mız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, şunları kaydetti: "Salgınla mücadelede, Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı. Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni Ekonomi Programı'mız hayırlı olsun."