  • BIST 1.123
  • Altın 476,345
  • Dolar 7,8288
  • Euro 9,1832
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 28 °C
»

Bakan Selçuk: Normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni Ekonomi Programı'mız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk: Normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede, Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde yardım ve desteklerin toplam tutarı 35 milyar liraya yaklaştı. Salgın döneminde olduğu gibi normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yeni Ekonomi Programı'mız hayırlı olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk: Normalleşme döneminde de vatandaşlarımızın yanında olacağız29 Eylül 2020 Salı 16:49
  • Ermenistan'dan Türkiye'ye yeni iftira29 Eylül 2020 Salı 16:19
  • Ermenistan'dan S-300 hamlesi29 Eylül 2020 Salı 16:18
  • Marmara Gölü tabanında oluşan çukurdan gelen ses merak uyandırdı29 Eylül 2020 Salı 16:01
  • Botoks sonrası ölümde şoke eden iddia29 Eylül 2020 Salı 15:59
  • Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü29 Eylül 2020 Salı 15:58
  • Karadeniz'de palumut bolluğu; fiyatı 10 liraya düştü29 Eylül 2020 Salı 15:57
  • Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu29 Eylül 2020 Salı 15:54
  • 'Hem Lozan hem Paris Anlaşması'na aykırı olarak Oniki Ada silahlandırıyor'29 Eylül 2020 Salı 15:53
  • Kuveyt, Emir’in ölümüne ilişkin iddiaları yalanladı29 Eylül 2020 Salı 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti