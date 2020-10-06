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Bakan Selçuk: ödemeler hesaplara yatırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları ile evde bakım ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk: ödemeler hesaplara yatırıldı

Bakan Selçuk, 2020 ekim ayı engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım hizmeti ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ekim ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalandığını belirten Selçuk, bu kapsamda toplamda 998,4 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, evde bakım hizmeti ödemelerinden yaralanan 531 bin engelli vatandaşa da toplam 821,4 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerinin PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de gerçekleştiğini söyledi. Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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