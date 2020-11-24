  • BIST 1.330
  • Altın 462,504
  • Dolar 7,8734
  • Euro 9,3487
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Selçuk, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Selçuk, öğretmenlerle birlikte saat 08.50'de Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Selçuk ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız.  Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücümüzle devam edeceğiz. Yeni nesli, öğrenimin her aşamasında verimli, etkili ve başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü, yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ÖSYM'nin sınavlarına girecek adaylar için nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak19 Kasım 2020 Perşembe 15:55
  • Anadolu Üniversitesi’nde dönem sonu sınavları çevrimiçi olarak yapılacak18 Kasım 2020 Çarşamba 13:07
  • Diyanet İşleri Başkanlığı Seviye Tespit Sınavı'na ikinci geç başvuru alınacak17 Kasım 2020 Salı 11:30
  • Bakan Selçuk: Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor16 Kasım 2020 Pazartesi 13:07
  • MEB'den ara tatil için 'Evde Oyun Var' kitapçığı12 Kasım 2020 Perşembe 15:01
  • KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı12 Kasım 2020 Perşembe 14:58
  • ÖSYM Başkanı'ndan açıklama: Resmen yayımlandı12 Kasım 2020 Perşembe 14:16
  • Bakan Selçuk: Başöğretmenimiz ve silah arkadaşlarının emanetini yarınlara güçlü taşıyabilmek temel şiarımız10 Kasım 2020 Salı 11:51
  • LGS 2021 tarihi belli oldu09 Kasım 2020 Pazartesi 14:22
  • MEB’den öğrenciler için kritik hamle: Yayımlandı09 Kasım 2020 Pazartesi 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti