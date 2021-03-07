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Bakan Selçuk: Samsun'da eşini darbeden caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Samsun'da eski eşini darbeden zanlıya ilişkin, "Biz bu caninin en ağır cezayı alması için de bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız. Davaya da müdahil olacağız." dedi.
Bakan Selçuk: Samsun'da eşini darbeden caninin en ağır cezayı alması için bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay’da Türk-İş tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

Bakanı Selçuk, "Samsun'da bir annenin, kadının, evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüleri hepimizi derinden sarstı. Biz bu caninin en ağır cezayı alması için de bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız. Davaya da müdahil olacağız." dedi.

Selçuk, "Kadına şiddet konusunda her daim 'amasız, fakatsız, sıfır tolerans' ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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