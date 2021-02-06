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Bakan Selçuk: Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.
Bakan Selçuk: Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek

Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin karara değinen Bakan Selçuk, "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

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