Bakan Selçuk: Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.