  • BIST 110.703
  • Altın 377,801
  • Dolar 6,8418
  • Euro 7,6820
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Bakan Selçuk: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yüzde 1 devlet katkısı koyacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.
Bakan Selçuk: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde yüzde 1 devlet katkısı koyacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.

"1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık"
Bakan Selçuk, 3.faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ulaştırdık"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

"3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti."

"Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

"Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek"
Bakan Selçuk, İstihdam Kalkanı konusunda, Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini bildirdi.

"Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi"
Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda, şunları söyledi:

"Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."

"Yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız." dedi

"Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde"
Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedeflediklerini belirten Selçuk, "Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor." şeklinde konuştu

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Reel sektördeki canlanma hız kazandı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:38
  • Borsa güne yükselişle başladı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:09
  • Kadın girişimci ve ihracatçılar için 'network platformu' oluşturulacak16 Haziran 2020 Salı 15:38
  • Kocaeli'nin ihracatında yüzde 34'lük artış16 Haziran 2020 Salı 11:12
  • A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sistemi16 Haziran 2020 Salı 11:10
  • Fed şirket tahvili almaya başlayacak16 Haziran 2020 Salı 11:10
  • Brent petrolün varili 39,80 dolar16 Haziran 2020 Salı 10:41
  • Borsa güne yükselişle başladı16 Haziran 2020 Salı 10:40
  • AB'nin dış ticareti nisanda sert düştü15 Haziran 2020 Pazartesi 13:50
  • Alman ekonomisinde salgın sonrası toparlanma yavaş olacak15 Haziran 2020 Pazartesi 13:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti