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Bakan Selçuk: Uygulama eğitimlerine başladık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık" dedi.
Bakan Selçuk: Uygulama eğitimlerine başladık

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda meslek liselerindeki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk videolu mesajında, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimizdeki öğrencilerimizi atölyelerine kavuşturduk ve uygulama eğitimlerine başladık. İlk haftada iletişim merkezlerimize bıraktıkları mesajları okudukça biz de heyecanlanıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, milyonlarca öğrencimizle aynı sevinci yaşamak dileğiyle."

Kaynak: Haber Kaynağı
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