  • BIST 111.404
  • Altın 379,187
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6991
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKABakan Selçuk: Yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık
»

Bakan Selçuk: Yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.
Bakan Selçuk: Yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.

"1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık"
Bakan Selçuk, 3.faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore sınırdaki turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracak17 Haziran 2020 Çarşamba 10:55
  • Honduras Devlet Başkanı Hernandez, koronavirüs olduğunu doğruladı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:54
  • Adana'da tırda 50 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi17 Haziran 2020 Çarşamba 10:39
  • Helikopter destekli operasyon: Çok sayıda gözaltı var17 Haziran 2020 Çarşamba 10:27
  • Bakan Pakdemirli: Su ürünleri sektörü salgın sürecini yara almadan atlattı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:27
  • Meteorolojiden 5 il için sağanak ve dolu uyarısı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:26
  • Bakan Varank'tan, Türkiye'nin tek aşı enstitüsüne ziyaret 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
  • Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor17 Haziran 2020 Çarşamba 09:55
  • Bakan Akar: Türk komandosu destanlar yazacak17 Haziran 2020 Çarşamba 09:39
  • Küçük Ceren'in örnek davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı17 Haziran 2020 Çarşamba 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti