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Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde." dedi.
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir bakan olarak değil, bir 'öğretmen' olarak yazdığını bildirdi. Paylaşımının okunmasını isteyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, 'Öretmenim!' deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da... Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım. Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. 'Okulları birlikte açacağız' derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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