Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin haftanın iki günü okulda olacağını belirterek, "İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün akşam açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı.

Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izlediklerini ve ülke açısından da süreç planlamaları yaptıklarını anlatan Selçuk, çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Ailelere, gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle bir kez daha teşekkür eden Selçuk, "Okullarımızın ne denli büyük bir toplumsal işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Eğitim, her koşulda öncelikli bir yere sahip. Bu hassasiyetle, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun değerlendirme kriterleri doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek onların öğrenme kayıplarının nerede olduğunu dikkate alarak okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz." diye konuştu.

Selçuk, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız." ifadelerini kullandığını hatırlatarak, bu doğrultuda TRT EBA televizyon kanalları ve EBA dijital eğitim platformu eşliğinde 31 Ağustos Pazartesi uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldıklarını ifade etti.

Aşamalı geçiş planlamasının ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi itibarıyla okul öncesi eğitim öğrencileri ve okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını çok önemsedikleri ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle yüz yüze eğitime başladıklarını dile getiren Selçuk, "Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu ve önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için çok şükür ki ikinci aşamaya geçmek için hazırız." diye konuştu.

Yeni dönemin ayrıntıları

Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı:

"12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak. Bu konudaki tüm ayrıntıları, bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için paylaşacağız. 'Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.' demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Öğretmenler vasıtasıyla ediyoruz, EBA platformu vasıtasıyla ediyoruz."

"Okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde okullardaki hijyen ve sosyal mesafe standartlarının, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun rehberliğinde alınan tüm tedbirlerin açıklandığını ifade etti.

Okulların düzenli denetlendiğine dikkati çeken Selçuk, bu denetimlerin yıl boyu devam edeceğine işaret ederek, "Okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk. Öğretmenlerimizin Kovid-19 eğitimleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızı sağlıkla ve güvenle karşılamak için her türlü tedbirimizle hazırız. Kaygı duyan velilerimizin ve öğrencilerimizin de sürecin iyi yönetildiğini gördüklerinde aynen ilkokul 1'inci sınıf velilerinde gördüğümüz gibi rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta 1'inci sınıflarda çok düşük olan oranlar sonradan çok yükseldi ve yüzde 80'lere yaklaştı." ifadelerini kullandı.

"Köy okullarında merkezi bir karar söz konusu değil"

Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacağını kaydeden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Köy okullarımız, ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleriyle açılıyor. Mevcut yönetmelikte, öğrenci sayısı az olduğunda öğrenciler taşımalı eğitim yoluyla en yakın okula yönlendiriliyordu. Geçtiğimiz hafta yayımladığımız yönetmelik değişikliğiyle birlikte, bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullarımız, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Bu süreçte, İl Hıfzıssıhha Kurulları'nın koşullarını uygun görmediği köy okulları ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Burada merkezi bir karar söz konusu değil. Bu kurulların ortaya koyacağı görüşe göre bazı okulların açılmaması ya da sonradan kapatılması bölgeye göre değişiklik arz edebilecek."

Bakan Selçuk, köy okullarında özellikle son bir yıldır iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.

Uzaktan eğitim sürecinin ise yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edeceğini vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzaktan eğitimin ana mecrası olan TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise kanallarında tüm ders yayınlarımız günde üç kez tekrar ediliyor. Dijital eğitim platformumuz EBA ise gerek ders anlatımlarının yer aldığı video kütüphanesi, gerek akademik destek bölümü gerekse de canlı sınıf uygulamalarıyla öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecek. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA Destek Merkezi oluşturduk. EBA destek noktalarımızın sayıları artmaya devam edecek. Öğrencilerimiz ve velilerimiz, kendilerine en yakın noktayı okul yöneticilerine, öğretmenlerine sorabilirler, ayrıca ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirler."

500 bin tablet bilgisayarın dağıtım kriterleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerinin karşılanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisi var, buna göre hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarları peyderpey ulaşmaya başlayacak. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik ve bu kriterleri resmi veriler üzerinden önceliklendirdik. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve bu cihazlar, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle ve yöntemle hareket edilecek ve bu da kısa sürede başlayacak. Yapılan ayni ve nakdi yardımlar peyderpey çocuklarımıza ulaştırılacak."

Öğretmenlere teşekkür

Okullarda görev başında olan, yüz yüze eğitime başlayan, okullardaki Kovid-19 ekiplerinde görev alan öğretmenlerin, salgın sürecinde eğitimi en güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürdüklerine dikkati çeken Selçuk, "Kendilerine teşekkür ediyorum. EBA destek noktalarında, mobil EBA araçlarında, EBA TV ders çekimlerinde görev alan, her gün öğrencileriyle canlı ders yapan öğretmenlerimiz uzaktan eğitimi omuzluyorlar." dedi.

Meslek lisesi, halk eğitim merkezi öğretmenlerinin maske ve dezenfektan üretimleriyle bu süreçte ülke için, okulları için seferber olduklarının altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun bir köyünde bir öğretmenimiz video hazırlıyor, içerik üretiyor, EBA'ya yüklüyor ve kendi bilgisini binlerce öğrenciye ulaştırıyor. 'Burası bizde' diyen öğretmenler, gerçekten bu işe yüreklerini koydukları için gönülden 'Burası bizde' diyorlar. Öğretmenlerimiz heyecanla öğrencilerini bekliyor. Hepimiz çocuklarımızın eğitimi için buradayız, yan yanayız. İnşallah önümüzdeki hafta tüm ilkokul öğrencilerimizi, ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflardaki öğrencilerimizi ve özel eğitim alanındaki öğrencilerimizi hep birlikte karşılayacağız. Tüm kademelerdeki evlatlarımızı okullarıyla buluşturabilmek gayreti içindeyiz. Öğretmenlerimizle, okullarımızla, dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız."

"Daha sonraki haftalarda yeniden tüm okullar için gözden geçirmeler yapılacak"

Bakan Selçuk, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Selçuk, özel okullardaki diğer sınıf kademelerinin açılmasına izin verilmesi gibi bir durumun söz konusu olup olmayacağına yönelik soru üzerine, yüz yüze eğitimin belirtilen sınıflarda başlayacağına işaret ederek, "Daha sonraki haftalarda yeniden tüm okullar için gözden geçirmeler yapılacak." bilgisini paylaştı.

Ziya Selçuk, alınan kararların bütünsel olarak ilan edildiğini söyleyerek, "Eğer bir değişiklik olursa o da ilan edilir." ifadesini kullandı.

Bazı kalabalık sınıflı okulların altyapısının hazır olmadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Selçuk, "İstisnai durumlar ile genel durumlar ayrı ayrı değerlendiriliyor. Biz sayısal verilere bakarak konuşuyoruz. Yani 50 kişilik sınıf derken Türkiye'de kaç tane sınıfta böyle bir durum var, bunu net olarak konuşmak lazım. Mevcut durumda bütün bu sınıflarla ilgili tedbir almak için haftada iki gün olduğundan dolayı ve diğer esneklikler yani okulun ihtiyacına göre okul yönetimleri tarafından alınabildiği için bu konuda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Her hafta il yöneticileri ile tekrar tekrar değerlendirme yaptıklarını aktaran Selçuk, "Herhangi bir okulda öğrenci sayısından dolayı veya temizlik malzemesi tedarikiyle alakalı bir problem var mıdır yok mudur? Bunları sürekli değerlendiriyoruz. O açıdan rahat olabilir velilerimiz." dedi.

"Öğrencilerimizin hangi gün ve saatte geleceğine ilişkin tablolarımız var"

Bakan Selçuk, köy okullarına yeni öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bizim için mevcut durumda, köy okullarındaki öğretmenlerimizin hangi durumda okullarının ne kadar açık olacağı, kaç öğretmene ihtiyacımız olduğu tek tek belirli. Bu, sadece il hıfzıssıhha kurullarının belirli köylerle alabileceği ki salgının seyrine göre alabileceği kararlarla değişebilir. Öğrencilerimizin seyreltilmesi, haftada iki gün olması konuları, haftalardır yaptığımız bir uygulama. 2'nci sınıflar da 1'inci sınıflar da belirli günlerde ve saatlerde, teneffüs saatlerine dikkat edilerek eğitim öğretim yapabilecekler. Aylardır 'belirli senaryolarımız var' diye söylüyorum. Dikkat ederseniz o senaryoları uyguluyoruz şu anda. Bu bağlamda da bütün öğrencilerimizin hangi gün ve saatte geleceğine ilişkin elimizde tablolarımız var."

"Okullarda tüm kademelerde öğrencilere maske dağıtımı yapacak mısınız?" sorusu üzerine Selçuk, "Biliyorsunuz 1'ler başladı ve maske dağıttık." dedi.

Bakan Selçuk, "Cumartesi günü eğitim düşünülüyor mu?" sorusunu da, "Cumartesi günü eğitim olabilir, bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Biz bu tür durumlarda ülke genelinde kararlar almayız. Bölgenin ihtiyaçlarına, okulların ihtiyaçlarına göre esneklik sağlanabilir ama bunun niye ihtiyaç olduğu konusunun somutlaşması gerekiyor." diye cevapladı.

Yüz yüze eğitime başlayacak yeni kademelerin hangileri olacağına ilişkin görüşü sorulan Selçuk, "Bu tür değerlendirmeler, verilere dayalı olarak yapılıyor. 2 hafta içerisinde okula başlayan ve okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde, okullarda, velilerinde, çevrelerinde temas, pozitif olma durumu vesaire bütün bunlar tek tek inceleniyor ve buna göre karar veriliyor. Önümüzdeki süreç içinde ki her gün bir istişaremiz söz konusu, ona da karar verilir. Ama şu gün diyebileceğimiz bir durum net değil şu anda." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, anasınıfı ve 1'inci sınıflarda Kovid-19 açısından pozitif bir vakanın olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Şu anda Türkiye'de bu tür konularla ilgili Sağlık Bakanlığı ile HES kodlarını dikkate alan bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım, bir çocuğun çevresinde bulunan tüm yetişkinlerde, servis şoföründe veya öğretmenlerde herhangi bir pozitif durum olması söz konusu ise bunu derhal okul idaresine bildiriyor ama şu süreç içinde bu tür bir sıkıntımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Okullarda pozitif vaka ya da yakın temaslı bulunması halinde neler yapılacağına ilişkin soru üzerine de Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığının raporu doğrultusunda bir tablolaştırma yaptıklarını belirtti. Bunun pratikteki kullanımını okul yöneticileriyle değerlendirdiklerini aktaran Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna göre süreci yöneteceğiz. Bu sadece Türkiye'de olan bir husus değil. Birçok ülkedeki okullarda alınması gereken tedbirler konusundaki içeriklere bakarsanız, orada da temaslı olmak, maskeli olmakla ilgili çok ayrıntı görürsünüz. Mesela İngiltere'de 12 yaş altında maske takılması istenmiyor ya da başka ülkelerde ilkokullarda istenmiyor, liselerde isteniyor. Bazı ülkelerde öğrencilerde istenmiyor, öğretmenlerde isteniyor. Yani bu bütün dünya için geçerli bir rahatsızlık ve her ülkedeki hekimler ki bu konuda eğitim bilimcilerden veya öğretmenlerimizden ziyade hekimlerin görüşüne bakmak daha işlevsel tabii."

Bakan Selçuk, "Pozitif olanlar, hiç belirti vermeseler de vaka olarak sayılacak mı? Okula devam edecekler mi?" sorusu üzerine, bununla ilgili daha önceden oluşturdukları bir algoritmanın bulunduğunu belirterek, "Şu olursa şu olur, şu olmazsa şu olmaz şeklinde. Bu sefer gelen rapor biraz daha ayrıntılı. Bu rapor doğrultusunda biz herhangi bir durum söz konusu olduğunda, istisnai durumlar dahil, bütün algoritmayı tablolaştırdık ve buna göre yapacağız. Bunları da sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

"İnternet erişimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor"

Öğrencilere 500 bin tablet dağıtılacağının hatırlatılarak internet erişimi ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Selçuk, "Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. O da masamızda." yanıtını verdi.

İnternet desteğine ilişkin detayların sorulduğu Bakan Selçuk, "Bu konu ile ilgili sahadan bize gelen veriler var. Bunu ilgili operatörlerle Ulaştırma Bakanlığımız çerçevesinde de görüşmelerle ele alıyoruz. Bugünlerde aslında tam da bu konu üzerinde duruyoruz. Neticelendiğinde bunu ilan edeceğiz." bilgilerini verdi.

Sınava girecek sınıf kademelerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Selçuk, destekleme kurslarının devam edeceğine işaret ederek, "Okulların şartları çerçevesinde ki sadece sınav grupları, sadece sınavla ilgili olarak değerlendirilmemeli, onların daha kaygılı olduğu konusunda da psikososyal durumları ile birlikte değerlendirilmeli. Biz bunu okul yöneticilerimizle diğer il ve ilçe yöneticilerimizle belirli bir esneklik çerçevesinde değerlendiriyoruz. Perşembe günü bütün il müdürlerimizle toplantımız var, orada da bu teknik ayrıntıları ayrıca ortaya koymuş olacağız." değerlendirmesini yaptı.