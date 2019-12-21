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Bakan Selçuk’tan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk’tan Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Veli temsilcileriyle görüştüm. Burada şöyle bir şey var. Toplumun milli eğitim çözüm bulsun vb. MEB'in yetkisi görevi nedir. Göreve davet ediyorsunuz ya. Ben de göreve geldim. Görevim belli kuralların 3 kez tekrarlanması durumunda kurumun kapatılması. Biz eğitimciyiz. Biz öncelikle bir yeri kapatmayı ele almayız.

Diyelim ki ben 3 ay önce burayı kapattım. burada 2000'den fazla idari personel, 400'den fazla öğretmen var. Yazık değil mi?

Öğrenci ile her türlü hazırlığım var ya ondan rahatım. Dedik ki en kolay şartlarda benim bu okuldaki öğrencilerimi nereye, nasıl , hangi şartlarla yerleştirirz? Oturduk konuştuk ve çok net şartlar aldık. Çok kısa bir süre içinde bunun çözümü ortaya çıkacak.

SINIFTA KALMA GERİ GELECEK Mİ?

Bayramoğlu’nun “Sınıfta kalma geri gelecek mi?” sorusunu  karşı Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Şöyle bir şey var,  1999’dan beri Türkiye’de sınıfta kalma bir şekilde kaldırıldı. Bu yeni bir şey değil… Diyelim ki bir çocuğun 10 zayıfı var yine de geçebilir.  Benim şöyle bir bakış açım olmuştur: ‘Aynı şey için bütün çocukları zorlama.’  Herkesin ilgisi yeteneği doğrultusunda farklı alanlara yönelmesi lazım.  Ders çeşidini azaltıyoruz. 

Sınıfta kalma meselesine gelirsek, biz çocukları ‘sınıfta bırakalım’ derdinde elbette değiliz.  Asıl olan çocukların daha başarılı olmasını sağlamak.  Ama öğrenci ‘Nasıl olsa geçeceğim zaten kalmak yok’ derse dört işlem bilmeden lise bitirir ve bizim üniversite sınavında sonuçlar çıkar. 

Önümüzdeki yıl sınıfta kalma konusuyla ilgili biz 120 öğretmenimiz, okul müdürümüz, ilçe müdürümüz  ve il müdürümüzle 3 ay boyunca çalıştık. Dedik ki siz sahadasınız her gün yaşayan sizsiniz. Biz bürokrat olarak bunu bilemeyiz. Ne yapalım, ne yaşıyorsunuz? Literatüre ve makalelere baktık bir orta yol çıktı.

Bununla ilgili yönetim taslağımız ve bütün süreçler hazır.  Peki bu sene neden başlamadık, bu sene bizim 500 bin civarında çağ nüfusunun dışında  9. Sınıfa öğrencimiz başlayacak. Tam da böyle bir dönemde bunu yapmak istemedik.  Bunların da tedbirini aldık ve böyle bir yoğun senede sınıf geçmek kargaşası olsun istemedik.

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