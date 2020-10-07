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Bakan Selçuk'tan iş göremezlik açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alaca." dedi.
Bakan Selçuk'tan iş göremezlik açıklaması

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Bakan Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporunu kolaylaştırdıklarını kaydetti. Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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