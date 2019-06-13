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Bakan Selçuk'tan 'karne' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam, o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi çocukluğunuzu, kendi öğrenciliğinizi karşılar gibi karşılamanızdır." dedi.
Bakan Selçuk'tan 'karne' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, instagram hesabından, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Cuma günü bir eğitim-öğretim yılının daha noktalanacağını, çocuklara karnelerin verileceğini belirten Selçuk, "Büyükler, ellerinde karneleriyle okuldan gelen çocukları karşılarken; kendi çocukluklarını hatırlasalar ne güzel olur. Kıyas olumlu da olsa olumsuz da olsa zarar veriyor. Kimi ebeveynler, çocuklar arasındaki doğal farklılığı kolayca değiştirilebilir zannediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, "Kardeşler bile birbirine benzemiyor" denildiğini hatırlatarak, "Ama kursa gönderirsek, ek ders aldırırsak, baskı uygularsak, başkalarını örnek gösterirsek olur düşüncesindeler. Bütün çocukları birbiriyle kıyaslayabiliyor, onlardan aynı şeyi ve aynı sonuçları bekleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Karşılaştırma yapmıyorum' demek bile bir karşılaştırmadır"

Karşılaştırma sürecinde başta çocuklar olmak üzere herkesin yıprandığını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki 'karşılaştırma yapmıyorum' demek bile bir karşılaştırmadır. Bir çocuk yüksek not aldığında 'aferin' demek, almazsa bu aferinin söz konusu olamayacağını bildirmek, bilincin farkında olduğu bir durum ve çok yaralayıcı. Örselenen çocukların en büyük çıkmazı, sorunun kendilerinden kaynaklandığını sanmaları. Örselemek yerine onları cesaretlendirmek, bunun bir süreç olduğunu hissettirmek, koşulsuz şefkat ve saygı beslemek yeterli.

Benim Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam, o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi çocukluğunuzu, kendi öğrenciliğinizi karşılar gibi karşılamanızdır."

Selçuk, instagram hesabından arka fonda bir çocuğun fotoğrafının olduğu ve "Elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuk, siz olsaydınız kendinizi nasıl karşılardınız" mesajı yazılı fotoğraf karesine de yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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