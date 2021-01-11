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Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Binlerce öğretmenin merakla beklediği atamalarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklama yaptı. Kısa sürede takvimin netleşeceğini söyleyen Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.
Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Binlerce öğretmenin merakla beklediği atama takvimine ilişkin Bakan Selçuk bilgi paylaştı.

Öğretmen atama dağılımının ihtiyaçlara göre belirlendiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatistiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.

"SONRA BRANŞ DAĞILIMINI AÇIKLAYACAĞIZ"

Öğretmen atamalarıyla ilgili sürecin nasıl yürütüldüğünü TRT Kürdi'den Emine Kaplan'a anlatan Bakan Selçuk Selçuk şu sözlere yer verdi:

"Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık"

ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Selçuk 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini söyledi.

Selçuk, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.

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