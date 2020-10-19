  • BIST 1.200
  • Altın 485,084
  • Dolar 7,8769
  • Euro 9,2463
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında eylül ayında 184,3 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, şartlı eğitim, sağlık, gebelik, doğum ve lohusalık yardımları ile çoklu doğum ve kronik hastalığı olanlara yönelik yardım programları kapsamında eylül ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, sosyal güvencesi olmayan, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydetti. İki aylık periyotlarla nakdi yardımda bulunduklarının belirten Selçuk, "Eylül ayında 1,7 milyon ailemize 93,5 milyon TL ödeme gerçekleştirdik" dedi.

0-6 yaş arasındaki çocuklarını düzenli sağlık muayenelerine götüren ihtiyaç sahibi ailelere şartlı sağlık desteğinde bulunduklarını kaydeden Selçuk, "Ailelerimize Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptıranlara çocuk başına düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Eylül ayında 815 bin haneye 77,4 milyon TL ödeme yaptık" ifadelerini kullandı.

ANNELERE, GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK YARDIMI

Bakan Selçuk, erken çocuk ölümlerini ve gebelik sırasında karşılaşılan sağlık problemlerini en aza indirmek için muhtaç durumdaki kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri boyunca beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla yardımda bulunduklarını bildirdi. Selçuk, "Gebeliklerinin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için hamilelikleri süresince sağlık kontrollerini yaptıranlar, doğumlarını hastanede gerçekleştirenler ve doğum sonrası iki aylık lohusalık takipleri için desteklerde bulunuyoruz. Bu kapsamda gebelik için 26 bin annemize 1,9 milyon TL, doğum yardım için 8 bin 800 annemize 887 bin TL ve lohusalık için 11 bin annemize de 600 bin TL ödeme gerçekleştirdik" diye konuştu.

20 BİN ANNEYE 6,5 MİLYON LİRA ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Bakan Selçuk, doğum yardımları uygulamasının kapsamının 2019'da başlatılan Çoklu Doğum Yardım Programı ile genişlettiklerini kaydederek, bu program kapsamında da ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağladıklarını ifade etti. Selçuk, eylül döneminde çoklu doğum yardımı için 20 bin ihtiyaç sahibi anneye 6,5 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydetti. Kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizen Bakan Selçuk, "2 bin 140 vatandaşımıza 3,2 milyon TL destekte bulunduk" dedi.

Bakan Selçuk, 7 nakdi sosyal destek programı kapsamında eylül ayında toplam 184,3 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk16 Ekim 2020 Cuma 14:39
  • Bakan Pakdemirli: Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri16 Ekim 2020 Cuma 13:57
  • TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi16 Ekim 2020 Cuma 13:57
  • Türkiye Bankalar Birliği: Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacak16 Ekim 2020 Cuma 13:54
  • Güneydoğu'da pamuk verimi ve fiyatıyla üreticiyi sevindirdi16 Ekim 2020 Cuma 11:38
  • Bankalar sanayide çarkların dönmesi için kredi musluklarını açtı16 Ekim 2020 Cuma 11:37
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıraya yükseldik16 Ekim 2020 Cuma 11:03
  • Borsa güne yükselişle başladı16 Ekim 2020 Cuma 10:20
  • THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı16 Ekim 2020 Cuma 10:20
  • Bakan Pekcan'dan önemli açıklamalar16 Ekim 2020 Cuma 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti