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Bakan Selçuk'tan toplu sözleşme açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesiyle ilgili, "Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'tan toplu sözleşme açıklaması

Bakan Selçuk, Memur-Sen'in 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini almak için Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda kabul etti.

Kabulde, toplu sözleşme hakkının 2010'daki Anayasa Referandumunun sonucu olarak uygulanmaya başladığını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Her zaman sosyal diyaloga ve istişare mekanizmalarına çok önem veriyoruz. Memur sendikalarımız da bu sürecin bir parçası olarak bizim en önemli paydaşlarımızdan. Zaman zaman bir araya geliyor, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Vermiş olduğunuz teklifi biz de kamu heyeti olarak değerlendireceğiz. 1 Ağustos'ta sizinle tekrar bir araya geleceğiz. Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor

5. Dönem Toplu Sözleşmesi, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olması bakımından önem taşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme sürecinde, kamu görevlileri adına masada Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer alacak.

Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8 7, ikinci yıl yüzde 6 6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen de taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10 10, ikinci yıl yüzde 8 8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etmişti.

KESK ise 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

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