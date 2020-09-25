Bakan Selçuk'tan velilere 'Verimli Ders Çalışma Teknikleri' dersi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), halk eğitim merkezlerinde başlattığı 'Salgın Döneminde Veli Eğitimi'nin ilk dersini Bakan Selçuk verdi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, koronavirüs döneminde uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin en büyük destekçileri olan veliler için 15 kurs programından oluşan 'Salgın Döneminde Veli Eğitimi' paketi hazırladı. Bakanlığın halk eğitim merkezlerinde başlattığı veli eğitiminin ilk dersini Bakan Selçuk, Ankara Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi’nin bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında verdi. Selçuk, açık hava sınıfını dolduran velilere 'Verimli Ders Çalışma Teknik ve Yöntemleri'ni anlattı. Rehber Öğretmen Gazi Özcan’ın sunumunun ardından tahta başına geçen Selçuk, "Velilerimiz, eğitim yolculuğunun en önemli paydaşlarıdır. Hazırlanan kurs programlarıyla salgın döneminde; velilerimizde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü¨ belirleme konularında farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, Covid-19 virüsü olmak üzere hastalıklardan korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme yol ve yöntemleri de tanıtılacak. Eğitim programında 15 kurstan oluşan bir paket yer alıyor. Salgın Döneminde Hijyen Kuralları Kurs Programı da güncellenerek bu pakete eklendi" dedi.

'HALK EĞİTİM MERKEZLERİ KILCAL DAMARLARIMIZ'

Bakan Selçuk, eğitim programlarının velilerin talebine göre şekilleneceğini ve bu talepler doğrultusunda yeni içeriklerin sunulacağını kaydederek, "Halk Eğitimi Merkezlerimiz bizim kılcal damarlarımız. Yani, Türkiye’nin her yerinde vatandaşımızla birebir iletişim kuran bir kurumumuz. Bu merkezlerimizdeki ‘Veli Eğitimi’ programı da bilhassa şu dönemde oldukça kritik bir önem taşıyor" diye konuştu.

'Salgın Döneminde Veli Eğitimi' kapsamında hazırlanan kurs programlarına velilerin etkin katılımını gerçekleştirebilmek için kurs süreleri 8 ders saati olarak planlandı. Halk Eğitimi Merkezi’ndeki eğitim programları gerekli hijyen ve sosyal mesafe koşulları sağlanarak yüz yüze gerçekleştiriliyor.