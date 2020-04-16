Bakan Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TBMM'de kabul edilen telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğrenciler arasında "Yaz tatili kaldırıldı mı?" sorusuna neden olan telafi eğitimi kararının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

"YAZ TATİLİNİN ORTADAN KALKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Selçuk, TBMM'de kabul edilen telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada, yaz tatilinin ortadan kalkması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz"