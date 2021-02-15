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Bakan Selçuk'un 'İstiklal Marşı' çağrısına destek veren asırlık çınar, öğrencilerin sevincine de ortak oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına destek vermesiyle gündeme gelen Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Fermude Cangül, yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin sevincini de paylaştı.
Bakan Selçuk'un 'İstiklal Marşı' çağrısına destek veren asırlık çınar, öğrencilerin sevincine de ortak oldu

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, öğrenciler, öğretmenler ve 96 yaşındaki Fermude Cangül, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda düzenlenen törene katıldı.

Aktan, törende yaptığı konuşmada, eğitimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sekteye uğradığını, çocukların uzaktan eğitim sürecinde eğitim ve öğretimden mahrum kalmaması için ülke genelinde büyük gayretler gösterildiğini söyledi.

Salgın sürecinde çocukların, velilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak için tüm tedbirlerin alındığını ve bugün yeniden okulların öğrencilerle buluştuğunu belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Bugün yüz yüze eğitimin başlangıcı sayılan bayrak törenimizde aramızda çok değerli bir konuğumuz da var. Fermude teyzemiz Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un çağrısıyla elinde şanlı bayrağımızla bayrak törenine katılarak tüm ülkemizde sembol olmuştu. Fermude teyzemizin bu anlamlı davranışı hepimizi derinden etkiledi. Yüreğinde bayrak ateşi yanan 96 yaşındaki Fermude teyzemizin bu aşkı, bugün çocuklarımıza da örnek olacak. Kıymetli teyzemizin ellerinden öpüyorum."

Daha sonra öğrenciler, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek sınıflara alındı.

Kaymakam Aktan ise törene katılan Fermude Cangül'ü evine kadar götürdü ve burada kendisiyle bir süre sohbet etti.

Cangül'ün yıllar önce öğrencilere evini açarak misafir ettiğini öğrenen Aktan, çok duygulandığını belirterek, asırlık çınarın elini öptü ve ona Türk bayrağı hediye etti.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin okul bahçesini doldurmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Fermude Cangül de "Okusunlar, devlete millete faydalı insan olsunlar." dedi.

Bakan Selçuk paylaşmıştı
Fermude Cangül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına destek vererek, 11 Ocak'ta Şarkışla ilçesinde düzenlenen törene elinde Türk bayrağıyla katılmıştı.

Bakan Selçuk da sosyal medya hesabından Cangül'ün törene katıldığı bir fotoğrafı paylaşmış ve asırlık çınarla telefonda görüntülü görüşme yapmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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