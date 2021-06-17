Bakan Soylu 10 bin dolar alan siyasetçiyi savcılığa bildirdi

Bakan Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.
ŞENTOP'UN SOYLU'YA MEKTUBU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti.
Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu.
Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra dün (16 Haziran 2021) TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.
ADALET BAKANI GÜL'DEN "MAFYADAN PARA ALMA" AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mafyadan para alan siyasetçiye ilişkin, "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir" açıklamasında bulundu.
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