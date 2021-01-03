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Bakan Soylu: 2020'de uyuşturucuya yönelik 158 bin 674 operasyonda 23 bin 693 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan, 2020 uyuşturucuya yönelik operasyon verilerine ilişkin, "'Bataklık' dahil yapılan 158 bin 674 operasyonda, 229 bin 156 kişi gözaltına alındı, 23 bin 693 kişi tutuklandı" paylaşımında bulundu.
Bakan Soylu: 2020'de uyuşturucuya yönelik 158 bin 674 operasyonda 23 bin 693 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020'de uyuşturucuya yönelik "Bataklık" dahil yapılan 158 bin 674 operasyonda, 229 bin 156 kişinin gözaltına alındığını, 23 bin 693 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından 2020'de yapılan uyuşturucuyla mücadeleye ait verileri paylaştı.

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Bu kapsamda, 3 bin 689 kilogram metamfematin, 114 milyon 509 bin 227 kök kenevir, 4 milyon 259 bin 238 adet sentetik ecza, 1355 kilogram bonzai, 86 bin 808 kilogram esrar, 838 kilogram kokain, 13 bin 226 kilogram eroin, 7 milyon 533 bin 606 ectasy hap, 2 milyon 701 bin 61 adet captagon hap, 604 kilogram afyon ve 2976 kilogram skunk ele geçirildi.

Geçen yıllara oranla ele geçirilen maddelerde yaşanan yüzdelik artış ise metamfematinde yüzde 254, kenevirde yüzde 170,9, sentetik eczada yüzde 106,3, bonzaide yüzde 90,8 ve esrarda yüzde 35 oldu.

Uyuşturucuya yönelik "Bataklık" dahil yapılan 158 bin 674 operasyonda, 229 bin 156 kişi gözaltına alındı, 23 bin 693 kişi tutuklandı.

2019'un 11 aylık döneminde 221, 2020'nin 11 ayında ise 175 kişi uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybetti, ölümler yüzde 20,8 azaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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