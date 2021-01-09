Bakan Soylu: 3 ayda bir Diyarbakır Anneleri'yle bir araya geliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu coğrafyayı merhametle, barışa huzura ve kardeşliğe taşıyabiliriz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Beşiktaş Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen '1000 şehide 1000 Su Kuyusu' projesine destek amacıyla düzenlenen sanat sergisinin açılışına katıldı.



"İYİLİK YAPMAK HERKESE NASİP OLMAZ"



Tamamlanan kuyu sayısının 100'e yaklaştığını belirten Bakan Soylu, "Allah bilir nerede yaşayan insanların su ihtiyacını karşılıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İyilik etmeyi Allah herkese nasip etmez o yüzden bu nasibe sığınmak gerek. Kuyular peş peşe açılıyor. Şu ana kadar tamamlanan kuyu sayısı 100'e yaklaştı. Diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Su işi başka hiçbir şeye benzemez. Gönül yapmak isteyince Allah yapmanıza izin veriyor hem de önünüzü açıyor. Buradan Deniz Feneri Derneği'ne, Deniz Feneri Derneği'nin bağışçılarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.





"BAZEN GİTMEYİNCE ANLAMIYORSUNUZ"



Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Bazen gitmeyince anlamıyorsunuz. 3 ayda bir Diyarbakır Anneleri'yle bir araya geliyorum. Geçen o annelerden biri öyle bir söz söyledi ki. Demirtaş'a 'Milletin Çocuğunu kullanacağına, senin neden oğlun dağa çıkmıyor?' dedi. 9 yaşındaki evladının oraya götürüldüğünü annenin bu feryadı ile anlarsınız. 'Okula gitti, bir daha dönmedi' dedi. 'Cebimde öyle mektuplar var ki' dedi. 9 yaşındaki çocuğa mektup yazdırmışlar 'Ben büyük savaşçı olacağım' diye. Biz bu coğrafyayı merhametle, barışa huzura ve kardeşliğe taşıyabiliriz" diye konuştu.





"ONLAR MUTLYUYSA BİZ DE MUTLUYUZ"



İçişleri Bakanı Soylu, "Biz dünyada yalnız bir millet değiliz. Pek çok noktada bize dua edenlerin olduğu bir milletiz. Eğer biz zenginliğimize aldanıp komşularımıza el uzatmasaydık Allah'ın sınavından geçemezdik. Zenginlik bizi şımartmadı. Hala da şımartmıyor. Son 10 yılda ülkemizin balkanlarda yaptıkları bir destan niteliğindedir. Herkes mutlu. Onlar mutlu biz mutluyuz. Daha fazlasını yapmak istiyoruz. İşte zenginliği biz bu yüzden istiyoruz. Zenginliği Allah'ın verdiği sınavda üzerimize düşeni yerine getirmek için istiyoruz" ifadelerini kullandı.





"ŞEHİTLERİMİZİN ADI AFRİKA'DA YAŞAYACAK"



"Şehitlerimizin adı Afrika'da yaşayacak" diyen Süleyman Soylu, "Şehit eşi 1,5 yaşındaki oğlunu kucağımıza verdiğinde inanın sorumluluğunuz kat kat artıyor. Kimse yanlış anlamasın, öfkemize yenilmiyoruz. İçimizdeki acıya ve o çocuklara mahcubuz. Afrika'nın hiç bilmediğimiz bir yerinde bir şehidimizin adı yaşayacak. Oradan su içenler şehidimize ve ailesine dua edecek. Bundan daha önemli bir şey olamaz. Deniz Feneri Derneğine, Deniz Feneri Derneği'nin bağışçılarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesip sergiyi gezdi.