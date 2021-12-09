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Bakan Soylu: 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak" dedi.
Bakan Soylu: 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak

Bakan Soylu, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi'nin kapanış toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Soylu ile birlikte Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yer aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Avrupa uyuşturucu piyasasının yüzde 80-90 oranında PKK'nın elinde olduğunu ve bunun bir sır olmadığını, pek çok araştırma raporunda yer aldığını belirterek, "Tüm dünyanın karşılıklı mücadele ettiğini düşündüğü iki terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ, özellikle göçmen kaçakçılığında ortak çalışıyorlar. Her birinin kendi bölgesi var. Yani bugün göçmenlerin denizden ve karadan, Avrupa'nın kapılarına kadar gelebilmesi, bu örgütlerin organizasyonu sayesinde gerçekleşiyor. Güvenlik, artık silah ve personelin ötesinde yeni başlıklara sahiptir. Risk analizi, tahminleme, suçu öngörme ve suçu oluşmadan önleme, dijital altyapı desteği, suçlar arasındaki simbiyotik ilişkiler ve özellikle de güvenliğin özgürlük alanını korumak için var olduğu, dolayısıyla da özgürlük alanını daraltmaması gerektiği, 21'inci yüzyıl güvenlik meselesinin temel parametreleri haline gelmiştir" dedi.

'DÜNYADA YAKALANAN EROİNİN YÜZDE 21'İNİ BİZ YAKALADIK'

Uyuşturucu işinde 2019'da dünyada yakalanan eroinin yüzde 21'ini Türkiye'nin yakaladığını vurgulayan Soylu, "Tarihimizin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Madde bağlantılı ölümleri 2017-2020 arasında 941'den 314'e düşürdük. Dünya ortalaması milyon kişi başına 35, Avrupa ortalaması 15, bizde 6'dır. Dolayısıyla buradaki akışı, rotayı; burada hangi küresel yapıların para kazandığını, bu paranın dünyayı istikrarsızlaştırmak için nasıl kullanıldığını, terör örgütlerine nasıl ana finansman kaynağı olduğunu biz gerçekten iyi biliyoruz. Son 5 yılda 20'si uluslararası olmak üzere toplam 527 uyuşturucu suç örgütünü deşifre ettik. Yöneticileri de dahil olmak üzere 4 bin 503 üyesine adli işlem yaptık. Onun için lütfen bizim rehberliğimize güvenin" diye konuştu.

'3 BİN 250 POLİSİMİZ KATAR'DA GÖREV YAPACAK'

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, 2022 Dünya Kupası'nda Katar'da görev alacak polislerle ilgili, "2017'nin sonundan itibaren bu konuda Katar'la görüşmelerimiz var. Avrupa'dan da birçok ülke talepte bulundu. Fakat nihayetinde ekiplerimizin özellikle Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş'ın ve oradaki tüm arkadaşlarımızın iyi bir sunumu ve Katar'la kurdukları iyi bir diyalog sonucu Katar Türkiye'ye bu güvenlik hizmetinin yapılmasını sağladı. 3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polisimiz Katar'daki FIFA 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak. Bu sayının artırılması hususunu da hem Cumhurbaşkanımızın nezdinde hem de ikili görüşmemizde Başbakan ve İçişleri Bakanı ile oradaki yaptığımız görüşmelerde ele aldık. Bu sayıyı biraz daha artırabilme imkanına sahibiz. Bu görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar da birçok alanda eğitimler sağlandı. Onun dışında bir koordinatörümüz var. Orada görev yapacak 40'ın üzerinde danışmanımız var. Bunların yanı sıra arama köpeklerimiz de orada olacak. İnanıyorum ki alnımızın akıyla hakikaten buradan çıkacağımız düşüncesindeyim. Hani bir akrabanızın düğünü olur da gece yatmaz, heyecanlanırsınız ya. Biz de Dünya Kupası'ndaki bu sorumlulukta Katar'ın bize emanet ettiği güvenlik konusunda sanki bizim bir düğünümüz var ve biz heyecanlıyız, bunu başarıyla bitirme heyecanı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRK POLİSİ MACARİSTAN'DA DA OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle Sırbistan'ın sınır kapılarında Türk polisinin bulunması talebinin de yerine getirildiğini ve burada iki yıldır bu projeyi yürüttüklerini hatırlatan Soylu, "Yani Türk polisi, 'sıla yolu' dediğimiz, hem oradaki Türk araçlarına yol göstermek, rehberlik etmek, Sırbistan polisiyle birlikte kontrol etmek, aynı zamanda sınır aşan suçlarda, Sırbistan polisiyle uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi meselelerde birlikte ortak operasyon düzenleme kabiliyetini gerçekleştirmek üzere oradaydı. Bu yıl sonu itibarıyla arkadaşlarımız Sırbistan'da bulundular. Ben de geçen gün orada bakan beyle birlikteydim ve heyetler arası görüşmeler yaptık. Çok memnun olduklarını ve bu projenin örnek bir proje olduğunu, birçok kolaylaştırıcı yönü olduğu kadar caydırıcı etkisinin de olduğu ortaya koyduk. Buradan aldığımız güçle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı yüksek düzeyli strateji toplantısında bir karar alındı. O kararda da aynısı, yani Türk polisi Macaristan'da da olacak. Biz şu anda anlaşma aşamasına geldik. Sadece imzalar kaldı. Üç kapısı var. İki kapıda başlıyoruz ve toplam 50 polis olacak ama 26 polis ile başlıyoruz. Bu konuda Hırvatistan ile de bir görüşmemiz var. İnanıyorum ki bu iş birlikleri hele sınır aşan suçlarda çok ciddi bir caydırıcılık ortaya koyacak" dedi.

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