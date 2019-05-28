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Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane’de vatandaşlarla buluştu. Bakan Soylu iş arayanlar için müjde verdi. Soylu, ”8 bin bekçi daha alacağız. Sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz" dedi.
Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane’de vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, ardından Ortabayır ve Sultan Selim mahallelerinde halkı selamladı, esnafları ziyaret etti.


Bakan Soylu’ya Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Soylu, talep ve önerileri de değerlendirdi.


'8 BİN BEKÇİ DAHA ALACAĞIZ'


Bakan Soylu, “Türkiye'de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200'ü İstanbul'da ve 8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz. Bu yeni sistemi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerimizde kullanmaya başlayacağız. İşlerimizi, hizmetlerimizi kolaylaştıracak, çağın gerekliliklerini karşılayacak uygulamalarımız olacak. Örneğin, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili cep telefonlarıyla kullanılabilecek bir mobil yazılım projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın mobil cihazlar üzerinden ihbarlarını çok rahat bir şekilde ortaya koyabilecekleri bir sistem oluşturduk” dedi.


“İSTANBUL DÜNYANIN EN TEMİZ 3'ÜNCÜ METROPOLÜ KONUMUNDADIR”


İstanbul’un dünyanın en özgür şehri olduğunu söyleyen Soylu, “Ben, annelerin çocuklarını hava kirliliğinden dolayı okula göndermek istemedikleri dönemleri hatırlıyorum. Şu an İstanbul dünyanın en temiz 3'üncü metropolü konumundadır. Önceden İstanbul'da 1000'in üzerinde otobüs vardı şimdi ise 6000'in üzerinde otobüs var. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya atılan dedikoduları çok net hatırlıyorum. Artık başı açık olanlar, etek giyenler otobüse binemeyecekler, haremlik-selamlık olacak ve İstanbul'da farklı bir ideoloji uygulanacak dedikoduları herkesin dilindeydi. Fakat son 25 yılda İstanbul dünyanın en özgür şehri oldu. İstanbul, kimsenin etnik kökenine, mezhebine, siyasal düşüncesine, inancına, yaşam tarzına müdahale edilmeyen bir şehir oldu” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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