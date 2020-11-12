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Bakan Soylu açıkladı: Kırmızı listeye bir çizik daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında duyurdu. Soylu; "Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi" dedi.
Bakan Soylu açıkladı: Kırmızı listeye bir çizik daha

Bakan Soylu yaptığı açıklamada;

Kırmızı listeye bir çizik daha...

Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 
Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...

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Tebrikler Kahramanlar
Allah sizi muhafaza etsin

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