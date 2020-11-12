Bakan Soylu açıkladı: Kırmızı listeye bir çizik daha

Bakan Soylu yaptığı açıklamada;
Kırmızı listeye bir çizik daha...
Sözde Tunceli Saha Sorumlusu
Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...
Tebrikler Kahramanlar
Allah sizi muhafaza etsin
Bakan Soylu yaptığı açıklamada;
Kırmızı listeye bir çizik daha...
Sözde Tunceli Saha Sorumlusu
Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...
Tebrikler Kahramanlar
Allah sizi muhafaza etsin
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