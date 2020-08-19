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Bakan Soylu açıkladı: Tüm numaralar tek bir hatta birleştirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Haziran'da tüm acil çağrı numaralarının 112'de birleştirileceğini açıkladı.
Bakan Soylu açıkladı: Tüm numaralar tek bir hatta birleştirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü'nde, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı, binaların depreme karşı güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Arabalarımızı yenilemek için gayret ettiğimiz kadar, binalarımızı yenilemek için gayret etmezsek doğru davranmış olmayız" ifadesini kullandı.

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