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Bakan Soylu açıkladı! Türkiye genelinde büyük denetim

İçişleri Bakanı Soylu: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.
Bakan Soylu açıkladı! Türkiye genelinde büyük denetim

İçişleri Bakanı Soylu: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz.

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Bakan Süleyman Soylu ikincisini gerçekleştirecekleri denetimlerde Pazarlar, İşyerleri, Marketler, Toplu taşıma, Yollar, Alışveriş alanları, Lokantalar, Kafeteryalar, Ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında, Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Esnaf ve Ticaret Odaları, Kurum Müdürleri, Kolluk, Zabıta ile birlikte yine sahada olacaklarını açıkladı.

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