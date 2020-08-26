Bakan Soylu: Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor

İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki selde kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının 4 ayrı noktada devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ilçe merkezinde selin sürüklediği hafriyatın kaldırılma çalışmalarını inceledi.

Soylu, Dereli ilçe merkezindeki incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 bakanın bölgede bulunduğunu belirtti.

Espiye'den Güce'ye, Doğankent'ten Yağlıdere'ye kadar her yerde köy yollarıyla ilgili çok ciddi hasarlar olduğunu vurgulayan Soylu, yol, su ve enerji hasarlarının hepsinin tamir edilmeye çalışıldığını aktardı.

Soylu, insan boyunu aşan rusubatın hızla temizlendiğinin altını çizerek, büyük ihtimalle cuma akşamı çok daha net fotoğrafın ortaya çıkacağını aktardı.

Yıkımların sürdüğünü, bazı kamu binalarının da yıkıldığını belirten Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

"Emniyet binası var, yıkılmayabilir ama yıkıyoruz çünkü derenin kenarına yapılmış, bu bizim için kabul edilebilir bir iş değil. Yılllar önce yapılmış, o gün öyle değerlendirilmiş ama bugün bizim bu riskleri taşıma kabiliyetimiz söz konusu değil. Onun dışında kütüphane var, öğretmenevi var, bunları yıkıyoruz, yenisini yaparız Allah izin verirse."

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor, burası dahil olmak üzere. 570'in üzerinde personelimiz var. Hepsi profesyonel personel, sürekli devam ediyorlar her taraftan havadan, karadan, denizden, Allah'a hamdolsun bir seferberlik var. Allah bizi bu selle karşı karşıya kalan vatandaşımıza mahcup etmesin çünkü insanlar vergi veriyorlar, devlete olan görevlerini yerine getiriyorlar bir gün gelip devlet kendi görevini yerine getirsin diye, o gün, bugün."

Bakan Soylu, bir gazetecinin, "Kayıplardan bulunan var mı?" sorusu üzerine, "Şu anda yok, birkaç yerde koku falan aldık, maalesef olumsuz çıktı ama devam ediyoruz." dedi.

"Burada büyük bir seferberlik olduğu apaçık ortada"

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel teşebbüslerin araçlarını, iş makinelerini göndererek çalışmalara destek olduğunu vurgulayan Soylu, "Diğer taraftan da polisimiz, jandarmamız, herkesin elinde iş makineleri, kürekler, kazmalar... Kimisi dükkanın içini boşaltıyor, vatandaşımıza, esnafımıza yardımcı oluyor, elektrik idaresi, su, herkes büyük bir gayret ortaya koymaya çalışıyor." dedi.

Soylu, bir taraftan da yıkımların devam ettiğini anlatarak, "Dereyi işgal eden, işgal ettiğini düşündüğümüz binaları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hemen burada yıkıyor. 1-2 gün içerisinde daha net bir fotoğrafa burada ulaşmış oluruz ama büyük bir seferberlik olduğu apaçık ortada." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü belirten Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda 8 köy yolumuz kapalı, onları açma seferberliği devam ediyor. Özellikle Espiye, Doğankent, Güce, Dereli ve 1-2 tane daha ilçede köy yollarında çok büyük tahribat ve hasar var. Arazilerde büyük tahribat ve hasar var, büyük kaymalar var, heyelanlar var. Diyelim ki 35 kilometrelik yolun 25-26 kilometresi gitmiş. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Köprülerde hasar var. Bütün bu hasarın bir taraftan da onarımına devam ediliyor. Bu devletin, milletle beraber, özel teşebbüsle beraber, tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber büyük bir mücadelesi."

Soylu, Türk Kızılaydan İHH'ye, Deniz Fenerinden Beşir Derneğine, Hayrat'tan Ahbap'a ve AFAD gönüllüsüne kadar herkesin elinden gelen her şeyi ortaya koyduğunu, kimisinin yemek verdiğini, kimisinin su dağıttığını, kimisinin de vatandaşla dükkanları temizlediğini söyledi.

"Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın ama Allah herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin. Burada bu el birliği var." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jandarmamız da var, polisimiz de var. 200'e yakın jandarmamız şu anda dükkanları temizliyor. Bu cadde ile öteki cadde onlara ait, onlar temizliyorlar yani. Vatandaşımızın bunu tek başına temizlemesini beklemek de haksızlık olur çünkü içeriye rüsubat girmişti. Şu Ziraat Bankasının içinde rüsubatla tavan arası yarım metreydi. 3-3,5 metre içeriye rüsubat, toprak girmişti ilk gün. Bir taraftan devlet bütün imkan ve kabiliyetlerini ortaya koyuyor ama bir taraftan da büyük bir milletimiz var."

Bakan Soylu, "Bir minnettarlığım da bu sele maruz kalan, mağdur olan vatandaşımıza. İlk dakikadan itibaren bir 'öf' bile demediler Allah'a şükürler olsun, vakarları, sabırları ve bu olayın büyüklüğü karşısında. Can kaybımız var, kayıplarımız var ama meselenin daha büyük olmadığına yönelik şükürleri bizi de çalışma konusunda başka bir noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.