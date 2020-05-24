  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Bakan Soylu: Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir

Yüksekova'da asker ve polislerin bayramını kutlayan İçişleri Bakanı Soylu, "Bulunduğumuz yerde yüzlerce terörist vardı. Bugün bu dağlar, bu topraklar bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir." dedi.
Bakan Soylu: Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker ve polislerin bayramını kutladı.

Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

 Geceyi burada geçiren Soylu ile beraberindekiler, sabah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerin bayramını kutladı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, kahraman askerlerin milletin umudu olduğunu söyledi. Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin bulunduğu yerin daha önce teröristlerin kamp olduğunu, yaz, kış buraların teröristlerle dolu olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Yüksekova ve Hakkari'de şehadetle buluşan evlatlarımız ve kahramanlarımızın sayesinde buralar temizlendi. Onlara millet olarak minnettarız. Millet olarak onlara borçluyuz. Bayramda elbette ecdadımızı, tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapanları anmak temel sorumluluğumuzdur. Onların bayramını tebrik ederek başlamak doğru olandır. Şu an 3 bin 200 metredeyiz. Bulunduğumuz yerde yüzlerce terörist vardı ve buralarda hakimlerdi. Bugün bu dağlar, bu topraklar bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın burada nazlı nazlı dalgalanması bizim şerefimizdir. Burada kılınan namazlar, haysiyetimiz ve onurumuzdur. Burada onurlu ve şerefli bir görev yapıyorsunuz. Bu onurlu ve şerefli görevin duacısı da millettir."

Daha sonra Cilo Dağları'ndaki Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne geçen Soylu, burada görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Yıldırım'ın annesini telefonla arayarak bayramını kutladı, askerlerle bir araya geldi.

Ardından Polis Özel Harekat Merkezini ziyaret eden Soylu, nöbet tutan polislerle kahve içti, kahvaltı programına katıldı. Polis memurlarının aileleriyle telefonda görüşerek bayramlarını kutlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, bölgede yaşanan kötü günlerin yerini huzura bıraktığını ifade etti. Soylu, "Çoğu gitti azı kaldı. Fotoğrafın tamamını görebiliyoruz. Sınır dışında kahramanlarımızın yaptıklarını görebiliyoruz. Bize kurulan pusuların, oyunların hem milletimizin hem sizlerin hem de Allah'ın hikmetiyle teker teker bozulduğunu biliyoruz. Onun için Türkiye'de ve sınır dışında görev yapan tüm meslektaşlarınızın bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Hükümetin önereceği tekliflere tam destek24 Mayıs 2020 Pazar 11:05
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayramlar insanlara inanç ve medeniyet değerlerini hatırlatan ilahi bir armağan24 Mayıs 2020 Pazar 11:04
  • Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında bayram24 Mayıs 2020 Pazar 11:00
  • Dünyada Ramazan Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor24 Mayıs 2020 Pazar 10:57
  • Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı24 Mayıs 2020 Pazar 10:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum24 Mayıs 2020 Pazar 10:48
  • Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistlerin ülkemize gelmek istediğini biliyoruz23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:01
  • Camilerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:04
  • Organlarıyla 7 hastaya umut oldu23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:58
  • Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti