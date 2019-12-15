Bakan Soylu: Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekilleriyle tartıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekilleriyle tartıştı. 'Savaş bütçesi' eleştirisine tepki gösteren Soylu, "Bu bir savaş bütçesi değildir. Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitabı okurum. PKK tüzüğü okumam" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, "CHP'nin Çubuk saldırısıyla ilgili hazırladığı raporun tutar bir tarafı, somut hiçbir tarafı yok. İddialar gerçek dışı. Çubuk olayında en çok üzülenlerden biriyim çünkü ben İçişleri Bakanıyım. Hiçbir İçişleri Bakanı bir ana muhalefet partisinin genel başkanının böyle bir durumla karşılaşmasını istemez" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşüldüğü sırasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6 Nisan 2019 tarihinde Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu'nun güvenliğinin sağlanmadığını öne süren Özel, AK Parti yetkililerin Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmadığını iddia etti.

'EN ÇOK BEN ÜZÜLDÜM'

CHP'li Özel'in iddialarına yanıt vermek için söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Çubuk'ta gerçekleşen saldırıyla ilgili hazırladığı raporun hiçbir somut tarafının olmadığını söyledi. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Çubuk olayında en çok üzülenlerden biriyim çünkü ben İçişleri Bakanıyım, hiçbir İçişleri Bakanı bir ana muhalefet partisinin genel başkanının böyle bir durumla karşılaşmasını istemez. 'Geçmiş olsun dileğinde bulunmadı' iddialarına katılmıyorum. Üzüntümü belirttim. O anda orada telefonların çekmemesine rağmen, oradaki herkese ulaşıp talimatları veren benim. Olay olduğu sırada İstanbul'dan arabayla hemen Ankara'ya geldim. Zaman kaybı olmasın diye uçak zamanını beklemedim. Allah rızası için, bir siyasi partinin genel başkanı Ankara'nın dışına çıkarsa bu haber verilmez mi? Çubuk raporunuzla alakalı iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir iddianın somut olan bir tarafı yoktur. Yapılması gereken bir şey var, korumaların haber vermesi gerekiyordu. Hepimiz her yere gidebiliyor muyuz? Bazen derler ki, 'Sayın vekil buraya gitmeyin' diye uyarılabilir güvenlik açısından. Bazen konjonktür buna müsaade etmez."

Terörle mücadele devam ederken, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin Millet İttifakı'na destek verdiği imasında bulunarak ortaya çıkan iklim ve durumun hassasiyetine dikkat çeken Soylu, herkesin bazı meselelerde ve özellikle seçim sonrası biraz tedbirli hareket etmesi gerektiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının bu işi iyi takip etmediğini söyledi.

'BU BÜTÇE, DİYARBAKIR ANNELERİNİN BÜTÇESİDİR'

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında HDP'li milletvekilleriyle tartıştı. 'Savaş bütçesi' eleştirisine tepki gösteren Soylu, "Bu bir savaş bütçesi değildir. Bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Ben, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitabı okurum. PKK tüzüğü okumam" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2020 bütçesi görüşmelerinde Bakan Soylu ile HDP'li vekiller arasında tartışma yaşandı. Hazırlanan bütçenin, savaş bütçesi olduğu şeklindeki söyleme tepki gösteren Bakan Soylu, "Bu bir savaş bütçesi değildir. Bu bütçe, Diyarbakır annelerinin bütçesidir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitabını okurum. PKK tüzüğünü okumam" dedi. Soylu'nun HDP'ye yönelik sözleri sonrası, tansiyon yükseldi. Kayyum atanan HDP'li belediyelere değinen Soylu, görevden alınan belediye başkanlarının halk tarafından seçildiği söylemlerini hatırlatarak, "Dikkatinizi çekerim, bu belediye başkanları toplamda 286 yıl hapis cezası aldı" dedi.

Türkiye'nin güvenlik meselesine sadece PKK ekseninden bakmadığını kaydeden Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye kendi milli politikasını üreten yeni bir anlayış benimsemiştir. Türkiye bugün savunma sanayide ihracatçı ülke konumuna geldiyse, 15 Temmuz darbesini püskürtüp, hemen arkasından Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptıysa, bunun peşine Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'e girerek, PKK YPG'nin terör koridoruna darbeyi vurmuştur. Pençe'yi başlatarak Kandil'e odaklandı. Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG hayallerini söndürdü. Türkiye ayakları üzerinde duran bir ülke haline geldi."