Bakan Soylu: Bugün benim için bayram

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terörden temizlenen Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı'nda Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla başladı.

Habur Çayı'nda rafting yapan Bakan Soylu, 'Allah'a şükürler olsun bugün Beytüşşebap'ta bayramların en güzelindeyim. Bugün benim için bayram" dedi.

BAKAN SOYLU HABUR ÇAYI'NDA RAFTİNG YAPTI

Konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İslam Selim Baydaş ile birlikte bota binerek Habur Çayı'nda rafting yaptı.