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Bakan Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Compaore'yu kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu makamında kabul etti.
Bakan Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Compaore'yu kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Burkina Faso Güvenlik Bakanı Ousseni Compaore'yu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabul öncesi konuşan Bakan Soylu, "Bu ay kurulan yeni hükümetinizin hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle tekrar atandığınız görevden dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Öte yandan bu görüşmenin, 2 ülkenin içişlerinden sorumlu bakanları arasında yapılan ilk temas olması hasebiyle de görüşmemizin her iki ülke için de hayırlar getirmesini diliyorum. Özellikle geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Afrika ülkeleri ile Türkiye'de çok önemli birliktelik gerçekleştirildi. Afrika Zirvesi'ne 16 devlet ve hükümet başkanı ile 102 bakan katıldı. Türkiye, Afrika ülkeleri için çok önemli bir adım attı. Türkiye olarak dış siyasetimizde hem Afrika kıtasına hem de bölge ülkelerine büyük önem veriyoruz. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmeyi kendimize öncülük olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Burkina Faso Güvenlik Bakanı Compaore ise Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Benden önceki bakan adına sizden özür diliyorum, 2 kez davet edildiğini ancak gelemediğini biliyorum" dedi. 

Konuşmaların ardından heyetler arasında basına kapalı görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, Afrika Zirvesi gibi birçok konunun ele alındığı öğrenildi.

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