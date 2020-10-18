Bakan Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in, koronavirüs denetiminde esnafla girdiği diyalogdan dolayı özür dilemesine ilişkin, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur" dedi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentteki koronavirüs denetiminde dönerci ustası ile girdiği diyalog sonrası özür açıklamasında bulunmuştu.