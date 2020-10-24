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Bakan Soylu duyurdu: 3 Kasım'da ilk adım gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakan Soylu duyurdu: 3 Kasım'da ilk adım gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Soylu, 3 Kasım Salı günü, İstanbul Kağıthane'de toplanma alanlarına ilişkin tahliye planı tatbikatının ilk adımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün Van depremi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istismar etmeye çalışan malum siyasi partinin yöneticileri, Van depreminde devletin orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyorlar. Terör örgütü sadece akıllarını karıştırmamış, vicdanlarını da söküp almış. 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNİN UYARISI

Bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur.

Elbette ki istihbari birtakım değerlendirmeler söz konusu olabilir ama alınacak kararları kendi internet sitesinden duyurmak gibi bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabilecek bir davranış yakışır bir davranış değildir.

PKK'LI TERÖRİST FERHAT TEKİNER'İN YAKALANMASI

6 aydır takip ettiğimiz bir teröristi. 6 aydır Türkiye'ye getirebilmek için öze bir çaba sarf ettik. Sadece getirilmeyi sonuç olarak görmüyoruz. Canlı yakaladığımızda daha iyi sonuçları sökebilme kabiliyetine sahibiz."

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