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Bakan Soylu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) tanıtımını yaptı.
Bakan Soylu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı

Bakan Soylu, Ankara'da otelde düzenlenen EKDS'nin tanıtım programına katıldı. Bakan Soylu, kimlik doğrulamanın yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan EKDS'nin tanıtımını yaparak, video konferans ile sistemin pilot olarak uygulanan Ziraat Bankası şubesi, Yenimahalle Tapu Müdürlüğü ile Ankara 12'nci Noterliğine bağlandı, bilgi aldı. Bakan Soylu sistemin, hayata hız ve güvenlik katacağını ifade ederek Temmuz ayı sonu itibarıyla projenin daha da yaygınlaştırılacağını kaydetti. Bakan Soylu, EKDS ile kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğini, kişinin kartın sahibi olduğunu, kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından, niçin gerçekleştirildiğini göstereceğini belirtti. Soylu, sistemin 16 noterlikte, Ziraat Bankası'nın 5 şubesinde, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle Tapu Müdürlüğünde uygulandığını hatırlattı. Bakan Soylu, sistemin Temmuz ayı sonu itibarıyla yaygınlaştırılacağını söyleyerek şöyle konuştu:

'DÜNYANIN NERESİNDE 'PATATES HAT' VAR'

"Yeni kimlik kartı ve parmak iziyle kimlik doğrulama gerçekleşecek, usulsüzlüklerin de önüne geçilecek. Proje bütçeye de katkı sunacak. Dünyanın neresinde 'patates hat' diye bir şey var, farklı kimliklerle alınan hatlar var? Bu birilerini üzecektir; ama hakkaniyeti sağlam bir hale getirecektir. Birilerinin yerine ÖSYM sınavlarına girdiler. Birilerinin yerine başka sınavlara girmenin de önüne geçecek sistem. Dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarla, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartları tek bir nokta olarak nüfus müdürlüklerinden veriliyor. 'Üçü bir yerde' projesi, yürütülen önemli çalışmalar arasında. Uygulama kapsamında 65,4 milyon kimlik kartı, 12,4 milyon sürücü belgesi ile 5,7 milyon pasaport teslim edildi. Yeni nesil kimlik kartlarına ehliyetler aktarılabiliyor. Eylül 2020'de başlayan proje kapsamında 1 milyon 563 bin kişi sürücü belgesini kimlik kartına yükledi."

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