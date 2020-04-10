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Bakan Soylu: Emniyet teşkilatındaki arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber zorbalıklara karşı mücadelede bulunan arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır." dedi.
Bakan Soylu: Emniyet teşkilatındaki arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılı dolayısıyla, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Burada bulunan güvenlik görevlilerinin Polis Haftası'nı tebrik eden Soylu, memleketin her zor dönemlerinde, Türk Polis Teşkilatının almış olduğu ağır ve onurlu görevin altından başarılı bir şekilde çıkmanın, teşkilatın karakteri olduğunu belirtti.

Millet evinde huzur içindeyse bunun en önemli teminatının polis teşkilatı olduğunu vurgulayan Soylu, "Sadece milletimizin asayişini ve güvenliğini temin etmiyorsunuz. Aynı zamanda bir polisin anne olduğunu, evlat olduğunu, baba olduğunu, kardeş olduğunu, özellikle dünyanın ve Türkiye'nin, insanlığın ve milletimizin bu zor günlerinde gösteriyorsunuz. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

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"Emniyet teşkilatı, milletimizin gururudur"
Bakan Soylu, polis teşkilatının hem şehirlerin güvenliğini sağladığını hem de koronavirüse karşı bu salgının daha fazla milleti tesir altında bırakmaması için gayret ortaya koyduklarını ifade etti.

Yapılan çalışmaların milletin gözü önünde ve takdirle gerçekleştirildiğini dile getiren Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Evine gıda götürülen büyüklerimizden maaşının götürüldüğü büyüklerimize kadar, bugün bekçisiyle, polisiyle, dağda terörle mücadele eden arkadaşlarımızla, uyuşturucu mücadelesinde bulunan arkadaşlarımızla, siber zorbalıklara karşı mücadelede bulunan arkadaşlarımızla bir tarih yazılmaktadır. Emniyet teşkilatı, milletimizin eminidir, gururudur. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Cumhurbaşkanımızın da tüm emniyet teşkilatımıza sevgilerini, hem muhabbetlerini hem başarılı dileklerini hem de her biriyle ayrı ayrı gurur duyduğu dileklerini iletmek istiyorum."

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının ardından nöbet tutan polis memurlarıyla sohbet etti.

Bir polis memuruna kaç çocuğu olduğunu soran Soylu, memurun evli olmadığını söylemesi üzerine, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a dönerek, "İşi biraz çabuk tutalım. Koronavirüsten sonra inşallah Servet Bey, bir düğün yapalım." diye konuştu.

Kontrol noktasında görevli polisler de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında araçlardaki sürücü ve yolculara ısı ölçerle ateş kontrolü yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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