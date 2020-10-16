Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Hakkari'ye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli toplantı ve incelemelerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Hakkari'ye geldi. Uçakla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na iniş yapan Bakan Soylu'yu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve kurum müdürleri karşıladı. Daha sonra heyikopterle Hakkari'ye gelen Bakan Soylu, polis tören mangasını selamlamasının ardından valiliğe geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, valilikte yapılan toplantıya katıldı. Video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle Covid-19 salgınında genel durumu, alınan tedbirlerin tavizsiz uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili görüşme yapan Soylu, konularla ilgili brifing de aldı.

Tolantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, askeri ve emniyet yetkilileri katıldı. Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Soylu'nun, yarın sabah güvenlik toplantısına katılacağı belirtildi.