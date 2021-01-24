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Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı

Bakan Soylu, HDP Esenyurt binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Esenyurt HDP ilçe binasında gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki sosyal medya hesabından dün gece gerçekleştirilen Esenyurt HDP ilçe binasındaki operasyona ilişkin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunduğu görüntüleri paylaştı.

Soylu paylaşımına ilişkin "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası. Demokrasinin istismarı her daim mümkündür. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs. Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: HDP DEMEK PKK DEMEKTİR

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir!" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasının görüntülerini Twitter hesabından tekrar paylaştı. Altun paylaşım ile birlikte, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" dedi. 

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