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Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsü yendikten sonra Türk Kızılay'a immün plazma bağışladı.
Bakan Soylu, immün plazma bağışçısı oldu

Covid-19 testinin 31 Ekim'de pozitif çıktığını açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, hastalığın üzerinden yeterli süre geçtikten sonra Kızılay'a immün plazma bağışında bulundu. Burada hastalık süreciyle ilgili konuşan Bakan Soylu, "Bu hastalıkla ilgili kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde, virajlı bir hastalık diyorum. Yani bu hastalıkla karşı karşıya kaldığınız zaman çok normal bir yolda gidebiliyor, hiçbir şey fark etmiyorsunuz fakat sonra ani bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bu ani virajın kendi adına tıbbi bir tanımı da yok. Yani oradan kurtuluyorsunuz, tekrar düz yolda gidiyorsunuz, tekrar bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bunun söylememdeki temel sebep şu; yani bu hastalığı hafife almak belki de salgından daha büyük bir tehlike. Bu hem kendi yaşadığım, hem yakınlarımızda deneyimlediğimiz bir sonuç" dedi.

'VİTESİ HİÇ BOŞA ALMAMAK LAZIM'

Hastalığın herkeste farklı etki ve farklı sonuç gösterdiğini kaydeden Bakan Soylu, "Bazen çok sağlıklı olarak bildiğimiz insanlarda ürettiği sonuç, etkisi çok yüksek. Birçok hastalığı üzerinde taşıyan insanlarda ürettiği sonuç çok daha farklı. Hani iki boksör birbiri için çok uzun zaman hazırlık yaparlar ve önemli bir maça çıkarlar. O iki boksör artık birbirinin zayıf yönlerini iyi bilirler. Bu hastalığın sanki şöyle bir özelliği var; çok uzunca bir süre her bireyin zayıf yönlerini tahlil etmiş ve o zayıf yönleri üzerinden yürüyen bir hastalık. Yani bütün bu veçheleriyle aslında çok tehlikeli ve sinsi bir salgınla karşı karşıyayız. Bunu hafife almamak lazım, tedbiri elden bırakmamak lazım. Hiç vitesi boşa almamak lazım, hep tedbirli olmak gerekir. Bu hastalıkta varla yok arasında ince bir çizgi var. Hiçbir şey hissetmeden geçirebilirsiniz, geçirdiğinizi fark etmeyebilirsiniz ama bende ilk çıktığında 'Beni yere serdi' demiştim. Vatandaşımızın yapması gereken bir tek şey var; temizlik, maske, mesafe. İnadına kalabalığın üzerine gitmenin bir anlamı yok ve mümkün olduğunca kendiniz kadar karşınızdakini de korumak ve düşünmek" diye konuştu.

'PLAZMA BAĞIŞININ KATKISI ÇOK BÜYÜK'

İmmün plazma bağışının önemine değinen Bakan Soylu, "Ayrıca bu salgın döneminde özellikle hastalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemlerinden birisi de plazma türü tedavi yöntemi. Yani o açıdan hastalığı geçirip, Kızılay tarafından uygun görülenlerin plazma bağışında bulunmaları önemli bir etkiye sahip. Antikor ürettikten sonra plazma bağışı verenin bu hastalıkta çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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