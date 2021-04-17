Bakan Soylu: İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içindeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içindeyiz. Şu anda İstanbul'da son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var. Kişi başı toplanma alanı 1.29 metrekareden 3.37 metrekareye çıktı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıya bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürü Gürkan Kaya, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa'daki muhtarlar katıldı.



"EN ÖNCELİKLİ GÜVENLİK TEHDİDİMİZ DEPREM"



Bakan Soylu toplantıda yaptığı konuşmada, "Gerek İstanbul'da gerekse Gaziosmanpaşa ilçemizde en öncelikli güvenlik tehditlerimizden birisi, bana sorarsanız deprem meselesidir. İlçemizde önemli kentsel dönüşüm projeleri takip ediliyor, pek çok dönüşüm de gerçekleşti. Ancak hepimiz biliyoruz ki deprem bize fırsat tanımayabilir. Bunun için önümüzde adım atacağımız iki tane alan var. Birincisi riskli bina tespitlerine ağırlık vermek, mahallemizi deyim yerindeyse alıcı gözle incelemek ve bina yenilemeleri ile ilgili bilgi sahibi olup vatandaşı bilgilendirmek. İkinci konu da afet eğitim çalışmaları. Bildiğiniz gibi bu yılı afet eğitim yılı ilan ettik. Bu kapsamda şu ana kadar Türkiye'de ocak ayından bugüne kadar 6 milyon 241 bin 875 kişiye yüz yüze ve online olarak afet farkındalık eğitimi verildi. Bunların içinde 32 bin 234 muhtarımıza ve 46 bin 272 azaya da eğitim verildi. Sosyal medyadaki eğitim içerikli videolarımızın görüntülenme sayısı ise 4 milyon 350 bin 38 oldu. Hedefimiz tüm Türkiye'de bu yıl için 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmektir." dedi.





"AFAD'LA İLGİLİ BİR TELEFONUN UYGULAMASI HAZIRLADIK"



Bakan Soylu, "Şu anda İstanbul'da son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var. Kişi başı toplanma alanı 1.29 metrekareden 3.37 metrekareye çıktı. Ülke genelinde ise toplanma alanı sayısı, yaklaşık 25 bin 32'dir. Bir müjde vermek istiyorum AFAD'la ilgili. Bir telefon uygulaması hazırladık. Arkadaşlarımız bu uygulamayı bitirdi. Yakın zamanda ilgili mecralarda yüklü olacak" diye konuştu.





"2020 YILINDAKİ DEPREMLERDE MUHTARLARIMIZ KİLİT BİR ROL OYNADI"



Bakan Soylu, "19-21 Ekim tarihlerinde de 38 ilin katılacağı Türkiye Afet Müdahale Planı ulusal tatbikatını yapacağız. Buna ait hazırlıklarımız sürüyor. Tanıtım toplantısını yaptığımız İstanbul İl Afet Risk Azaltma planı bir yandan devam ediyor. Halihazırda toplam 6 ekip; jandarma arama kurtarma timi, AKUT, İHH, anda, Türkiye İzcilik Federasyonu ve mahalle gönüllüleri acil müdahale derneği ekipleri akredite oldular. Polis Arama Kurtarma Birimimiz de yüksek bir kapasiteyle kuruldu. Onların da akreditasyon çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla ciddi bir gayret içindeyiz ancak bu işin en kritik noktasında muhtarlar var. 2020 yılındaki depremlerde muhtarlarımızın ne kadar kilit bir rol oynadığını sahada gayet iyi gördük. Arama kurtarma çalışmalarını yönlendirmekten yardımların ulaştırılmasına kadar her noktada rehberimiz oldular. Bu itibarla sizlerin de şimdiden bu konuya hazırlanmanızı istirham ediyorum ve bu konuda her türlü iletişime de açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.





"HER ŞEY, ANNE BABA EVDEYKEN OLUYOR"



Bir diğer öncelikli meselenin de uyuşturucu konusu olduğunu söyleyen Bakan Soyu, "Kolluk birimleri olarak çok önemli yakalamalar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıyı ilk yapmayı planladığımız tarihin bir gün öncesinde 4 ton eroin üretmeye yetecek miktarda, 7.4 ton ara madde ele geçirildi. Ancak bu yıl, işin talep tarafını da baskılamak istiyoruz. Yaptığımız Narkolog isimli saha araştırmasında, uyuşturucu kullanıcıların annelerinin mesleklerinin yüzde 90 oranında ev hanımı olduğunu fark ettik. Yani her şey, aslında anne baba evdeyken oluyor. Hatta uyuşturucunun en çok kullanıldığı yer sorusuna verilen cevaplarda 'kendi evim' ilk sırada. Dolayısıyla anneleri bilinçlendirmek için 'en iyi narkotik polisi anne' adlı bir kampanya başlattık. Amacımız, bu mesele ile ilgili anneleri bilinçlendirmek, farkındalıklarını arttırmak" dedi