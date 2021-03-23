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Bakan Soylu: Kaçak sigara oranı yüzde 2,3'lere kadar çekildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gelirinin tamamına yakını terör örgütü PKK'ya giden kaçak sigara oranının, 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildiğini söyledi.
Bakan Soylu: Kaçak sigara oranı yüzde 2,3'lere kadar çekildi

Bakan Süleyman Soylu, Antalya'nın Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54’üncü Toplantısı’nda, suç ve terör örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili bilgi verdi. 

FETÖ'YE YÖNELİK 54 BİN 86 OPERASYON

Sadece KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon yapıldığını aktaran Soylu, "Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel suç örgütü olmak üzere toplam 337 organize suç örgütü çökertildi. Sadece 2020 yılında, 7'si ulusal olmak üzere 86 organize suç örgütü çökertilmiştir" diye konuştu. 

Terör örgütü PKK'nın gelir kaynakları arasında bulunan sigara kaçakçılığına karşı yapılan mücadeleye de değinen Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı" dedi.

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