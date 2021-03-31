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Bakan Soylu: KADES ihbarlarının 54 bin 488'i asıllı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin 'Kadın Destek' (KADES) uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulunurken, bu ihbarlardan 54 bin 488'i asıllıdır" dedi.
Bakan Soylu: KADES ihbarlarının 54 bin 488'i asıllı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 81 ilin emniyet müdürü ile video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda uyuşturucuyla mücadele, asayiş ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Bakan Soylu, kadına yönelik mücadelenin önemli olduğunu belirterek, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir gündem yürütülmeye çalışıldığını söyledi. Kadına yönelik şiddet konusunu siyasi arenaya çekmek isteyen, bunu planlayan bir küresel aklın söz konusu olduğunu belirten Soylu, "Mevcut durumda 6284 sayılı Kanun kapsamında kadın cinayetleri, 2018'de 279, 2019'da 336 ve 2020'de ise 267 olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerini kullandı. 

'KADES İHBARLARININ 54 BİN 488'İ ASILLIDIR'

Bakan Soylu, KADES uygulamasının önemine değinerek, konuşmasında şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 1 milyon 919 bin kadın, KADES uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan 54 bin 488'i de asıllıdır. İletişim kanallarının artmasıyla aile içi şiddet olaylarının bildirilme sayısı yükseldi. Fakat aile içi şiddet olay sayılarında da yüzde 9'luk bir azalma gerçekleşti. 2020'nin ilk 3 ayı 49 bin 477, 2021'in ilk 3 ayında ise 45 bin 170 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı yüzde 30, cinsel tacizde yüzde 16, cinsel saldırıda da yüzde 7,2 azalma söz konusudur."

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