  • BIST 1.056
  • Altın 477,302
  • Dolar 7,2318
  • Euro 8,5826
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Bakan Soylu: Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım." dedi.
Bakan Soylu: Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım

Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım." dedi.

Soylu, "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

"Sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok"
Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda da "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: İl değerlendirme toplantılarında salgına karşı planlama yaptık06 Ağustos 2020 Perşembe 11:05
  • TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi06 Ağustos 2020 Perşembe 10:56
  • Bakan Koca: Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz yoktur06 Ağustos 2020 Perşembe 10:29
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak06 Ağustos 2020 Perşembe 10:25
  • Borsa güne düşüşle başladı06 Ağustos 2020 Perşembe 10:24
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bazı alanlar için 'nitelikli doğal koruma alanı' ilanı06 Ağustos 2020 Perşembe 10:23
  • Başkentte DEAŞ operasyonu06 Ağustos 2020 Perşembe 10:22
  • Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı06 Ağustos 2020 Perşembe 09:49
  • Türkiye genelinde en kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimi yapılacak06 Ağustos 2020 Perşembe 09:41
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sahte Kovid-19 içerikleriyle ilgili paylaşım06 Ağustos 2020 Perşembe 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti