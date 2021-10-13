  • BIST 1.413,540
  • Altın 524,31
  • Dolar 9,0750
  • Euro 10,4850
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev'i kabul etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Azikeev'i, makamında kabul etti.
Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev'i kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Azikeev ile bakanlık binasında baş başa görüşme gerçekleştirdi. Soylu, Boobek Azikeev'i Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Bakan Soylu, afetle mücadele konusunda fikir alışverişinin yapılacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti. 

'BİZİM NAZARIMIZDA BİŞKEK NEYSE ANKARA ODUR' 

Kırgızistan'ın ve Kırgız halkının Türkiye'de önemli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizim nazarımızda Bişkek neyse Ankara odur. Bu yüzden sizi bir misafir gibi değil ev sahibi gibi görüyoruz. Kırgızistan ve Kırgız halkı, Türk halkının kalbinde daima müstesna bir yer tutmuştur. Özellikle bu ziyaretinizde birçok kurumumuza temas ettiniz. Afet konusunda Türkiye'nin de kendine ait çok önemli tecrübeleri var. Son dönemde bunu daha çok görüyoruz. Yakın ülkelerin, dost ülkelerin afet kapasitesini değerlendirme zorunluluğu söz konusu. Bunların her birini değerlendireceğimiz ve bu konuda tecrübelerimizden kapasitelerimizden ne şekilde istifade edeceğimizi ortaya koyacağımız bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi. 

Bakan Soylu ve Bakan Azikeev daha sonra basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi13 Ekim 2021 Çarşamba 17:49
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'ya gidecek13 Ekim 2021 Çarşamba 15:14
  • Çavuşoğlu: "Ne gerekiyorsa yapacağız"13 Ekim 2021 Çarşamba 12:55
  • Yabancılar İletişim Merkezi denizin ortasındaki göçmenleri hayata bağlayan ses oldu13 Ekim 2021 Çarşamba 11:50
  • Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı13 Ekim 2021 Çarşamba 11:28
  • MSB, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladı13 Ekim 2021 Çarşamba 11:23
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı13 Ekim 2021 Çarşamba 11:19
  • Dünyada bir ilk: Hastaya nakledilecek akciğer drone ile taşındı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:12
  • Sabrımız böyle taştı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:09
  • İklim kriziyle mücadelede hedeflere 'yeni yapılanmayla' ulaşılacak13 Ekim 2021 Çarşamba 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti