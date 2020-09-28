Bakan Soylu: Kırmızı Kategori'deki teröristlerden birine daha çizik

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de yer alan terör örgütünün sözde Botan Saha Sorumlusu 'Agit Civyan' kod adlı Vahiyettin Karay'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Van Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Komando Birlikleri tarafından SİHA ve yakın hava destekli operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarında; teröristlerden birinin sözde Botan Saha Sorumlusu olarak faaliyet gösteren 'Agit Civyan' kod adlı Vahiyettin Karay olduğu ve terörden arananlarda 'Kırmızı Kategori'de yer aldığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin yaklaşık 25 yıldır terör örgütü içerisinde bulunduğu, yurt içindeki teröristlerin yüzde 60'ının sorumlusu olduğu ayrıca; Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılarak, birçok kanlı eylemin talimatını verdiği bildirildi.

YER ALDIĞI EYLEMLER

Vahiyettin Karay'ın, Kato Jirka Cephe sorumluluğu, Irak Sincar (Şengal) HPG sorumluluğu, Kuzey Alanları Sorumlu Yardımcılığı ve 2019 yılından itibaren de Botan Saha Sorumluluğu görevlerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, eylemleri de şu şekilde sıralandı:

"Teröristin; 2007 yılında 12 askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcılarından ve uygulayıcılarından olduğu, 19 Ağustos 2008 tarihinde Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP patlatılması eyleminin talimatını verdiği, 22 Ağustos 2008 tarihinde Yüksekova Havre Tepe'de bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu, 12 Temmuz 2008 tarihinde Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını verdiği tespit edilmiştir."

Operasyonda etkisiz hale getirilen diğer 2 teröristin ise sözde Botan Saha Karargahı'nda Botan Eyaleti Sorumlusu 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman'ın koruması olarak faaliyet gösteren 'Canfeda Goyi' kod adlı Tekin Yıldırım ile Şişman'ın koruması ve muhaberecisi 'Diren Amed' kod adlı terörist olduğu açıklandı.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAMIŞTIR'

Açıklamada ayrıca, "11 Eylül 2020 tarihinde icra edilen operasyonda 3 teröristi etkisiz hale getirirken şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar’ın kanları yerde kalmamıştır" denildi.