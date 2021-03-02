Bakan Soylu: Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız." ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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