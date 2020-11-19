Bakan Soylu: Önümüzdeki yıl yurt içinde PKK'nın defteri kapatılacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır" dedi.

Ankara'da Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı'nın düzenlediği pilotluk ve teknisyenlik kursunu tamamlayan askerler için Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve askeri personel katıldı.

'TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDEN BİR ANLAYIŞIMIZ VAR'

Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin güvenlik yönetimi açısından büyük ve tarihi bir değişim yaşadığını belirterek, "Türkiye eskiden yabancı ülkelerden aldığı insansız hava araçlarıyla (İHA) sağlanan emanet bir istihbaratla terörle mücadele etmeye çalışıyordu. Bugün milli İHA ve SİHA'larımızla ürettiğimiz istihbarat ve izleme ağı, PKK'yı 3 bin rakımındaki mağaralarında dahi takip edebilmektedir. Eskiden terörle mücadele etmek için bize saldırılmasını beklerdik, bugün yaz, kış kesintisiz operasyon yapan, terörü kaynağında yok eden bir anlayışımız var" dedi.

'YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 340'IN ALTINA DÜŞTÜ'

Türkiye'nin tarihinde görülmemiş ikna ve teslim rakamlarına ulaştığına dikkat çeken Bakan Soylu, "Son 4 yılda emniyet ve jandarmamızın ikna yöntemiyle ulaştığı sayı 824 kişidir. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı 1842 kişi olmuştur. Örgüte katılım ise 5 binli rakamlardan geçen yıl için 130, bu yıl için ise hâla 52 seviyesindedir. Ve yurt içi terörist sayısı da 340 seviyesinin altına düşmüştür" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL PKK'NIN DEFTERİ KAPATILACAKTIR'

Türkiye'nin devletiyle milletiyle kamu kurumlarıyla sivil toplum organizasyonlarıyla demokrasisiyle hukukun üstünlüğüyle ve elde ettiği güvenlik kapasitesiyle birlikte çok başarılı ve stratejik adımlar attığını kaydeden Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Önümüzdeki yıl terörle mücadele hedefimizde ulaşacağımız temel nokta, son darbeyi vurmaktır. Zaten eylem yapamaz hale gelmiş olan, telsizlerle konuşmaktan bile çekinen ancak sivilleri hedef alabilen, salgında insanlara ekmek götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na bile saldırmaktan utanmayan bu hainlerin ipini inşallah 2021 yılı içinde çekmiş olacağız. Bunun için hem ikna çalışmalarımızı hem de sahadaki operasyonlarımızı kesintisiz ve daha güçlü şekilde sürdürme kararlılığındayız. Özellikle örgütün kış üslenmesini önlemek, önümüzdeki günlerin ilk hedefidir. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Allah nasip ederse 2021 yılında, şu tarihlere geldiğimizde terör örgütünün Türkiye'de kalan fertlerinin teslim olduğunu, teslim olmayanların ya kaçtığını ya da etkisiz hale geldiklerini göreceğimize inanıyorum. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır."

'BU ÜLKENİN EN BÜYÜK MALİYETİ TERÖRDÜR'

Dünyanın bir yol ayrımında olduğunu ancak maalesef yolunu şaşırmış durumda olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Batılı ülkeler eskiden gizli yaparlardı, artık alenen terör örgütleriyle anlaşma yapar, iş tutar hale gelmiştir. Yakaladığımız teröristlerin bize verdikleri ifadeleri, o bölgede elde ettiğimiz istihbaratları milletimizle paylaşsak kendilerine 'büyük' diyen ülkelerin yüzüne bakmak kimsenin içinden gelmez. Büyük ama işleri zavallı olan ülkeler. Kravatlarını takıyorlar, kendi kamuoylarının karşısına çıkıyorlar, sonra da diyorlar ki 'terörü lanetliyoruz'. Zavallılar, beslediğiniz, büyüttüğünüz terör örgütleri, terörü besliyor. Milletimiz hepsini görmektedir. Ama Türkiye yolunu şaşıranlardan değildir, hedefi, prensipleri nettir. Herhangi bir korkusu, çekincesi, önünü göremediği bir süreç söz konusu değildir. Bu ülkenin en büyük maliyeti terördür. Onun için bizler bu ülkede tam güvenliği sağlamak zorundayız. Bunun için ortaya koyduğumuz gücümüz de yeterlidir, stratejimiz de doğru bir stratejidir."

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve protokol üyeleri, mezun olan 34 pilot ve 31 teknisyene brövelerini takarak diplomalarını verdi.