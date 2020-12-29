Bakan Soylu: PKK'nın Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen Tanık Koruma Daire Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu buradaki konuşmasında, 2020'nin dünyayı 'şoke' eden virüs salgını, deprem ve sel afetleriyle tamamlandığına işaret ederek, Türkiye'nin bu zorluklardan yılmadığını ve yıkılmadığını, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, tüm badirelerde ayakta kaldığını söyledi. Bakan Soylu, "Tüm güvenlik başlıklarında saha sonuçlarımızı iyileştirdik, olumlu sonuçları trend haline getirdik. Belki de en önemlisi strateji üreterek, günlük değil stratejik adımlar atarak, somut hedefler belirleyerek ilerledik. Tarif etmeye çalıştığım güvenlik risklerine karşın Türkiye bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılıdır. Sadece yıllık katılımı bile 5 bin 558 rakamını görmüş olan PKK'nın bugün Türkiye'deki eleman mevcudu 320'nin altındadır. PKK, ilk terör eylemine 1984'te başladı. PKK terör örgütüne 1984'teki katılım toplam 57'ydi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki o yıllardaki katılım sayısının altında. Geçen yıl 130, 2014'te ise 5 bin 558" dedi.



'BU YIL YAKALADIĞIMIZ KÖK KENEVİRİN PİYASA DEĞERİ 22,9 MİLYAR LİRA'

Bu yıl ele geçirilen kök kenevirin piyasa değerinin 22,9 milyar lira olduğunu aktaran Bakan Soylu, "15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yılda 45 bin dijital materyal incelenirken bu yıl rakam 350 bin seviyesine geldi. 2018'de tüm Avrupa'da yakalanan ecstasy tabletin yaklaşık 2 katı, eroinin ise yüzde 20'si narkotik birimlerince yakalandı. Zehir taciri PKK, sentetik uyuşturucuya yaptığımız saha baskısından kök kenevire yöneldi. Orayı da baskıladık. Sadece bu yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri 22,9 milyar lira" diye konuştu.

'EVDEN HIRSIZLIK ORTALAMASINI GÜNLÜK 282'DEN 157'YE ÇEKTİK'

Çarşı ve mahalle bekçilerinin becerileri ile evlerden yapılan hırsızlık sayısının 282'den 157'ye düştüğünü anlatan İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

"Jandarma personelimiz yüzde 13,5 arttı, profesyonelleşme oranını da yüzde 58'den yüzde 82'ye çıkarttık. 30 bin çarşı ve mahalle bekçisiyle, sokakların asayişinde çok farklı bir trend yakaladık. Günlük evden hırsızlık ortalamasını 282'den 157'ye çektik. 2021 için 100'ün altını hedefliyoruz. Küresel bir problem haline gelen göç yönetiminde yaptıklarımız zaten herkesin malumu. Dünyanın şapka çıkardığı ve rakamlarla ifade etmemize gerek olmayan bir hadisedir. Uyum politikalarının faydalarını her alanda görüyoruz. Dünya kadar fitne üretmeye çalıştılar, hiçbiri tutmadı. Öte yandan, düzensiz göçle insanüstü bir gayretle ama yine hukuk ve vicdanı önceleyerek mücadele ediyoruz. Geçen yıl 458 bin kaçak göçmen yakalamıştık. Bu yıl virüs salgınına rağmen sayımız 119 bin oldu".

Dünyada süren koronavirüs salgınında da küresel ölçekte bir başarı hayata geçirdiklerini belirten Bakan Soylu, 'Vefa Sosyal Destek' grupları eliyle 19 milyonu aşkın talep ve hizmetin karşılandığını anlattı. 2020'nin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de deprem ve afetler yılı olduğunu aktaran Bakan Soylu, bu afetler karşısında da Türkiye'nin aciz kalmadığını, geçen yıl 386 milyon acil yardım ödeneği kullanılırken bu yıl afet işleri için 1 milyar 246 milyon lira ödenek kullanıldığını kaydetti.

'ARTIK SADECE SİLAHLI TERÖRLE MÜCADELE ETMİYORUZ'

Türkiye'nin terörizmle mücadelesinin batı tarafından hazmedilemediğini aktaran Soylu, "Terörle mücadelemize 'evet' diyorlar ama terörizmle mücadelemizden rahatsız oluyorlar. Gidebileceğimiz sınırı kendileri belirlemek istiyorlar. Çünkü terörizmle, yani terörü besleyen unsurlarla mücadele olmadan terörle mücadelenin başarılı olamayacağını gayet iyi biliyorlar. Biz artık sadece silahlı terörle mücadele etmiyoruz, teröre lojistik ve mental destek veren, yöneten ve yönlendirenlere karşı da mücadele veriyoruz. Kaldı ki batının da kendi terörle mücadelesindeki pratiği de budur" dedi.

'4 BİN 780 KİŞİ TANIK KORUMA PROGRAMI KAPSAMINA ALINMIŞTIR'

'Tanık Koruma Programı' kapsamında 4 bin 780 kişinin koruma altına alındığını kaydeden Bakan Soylu, "15 Temmuz darbe girişiminin sahadaki uygulayıcısı ve yönetmeni FETÖ'dür, burası da nettir. Danışmanı, senaristi ve finansörü ise zaten yabancımız değildir. İşte bu yapının çözülmesi konusunda özellikle 'mahrem yapı' olarak adlandırılan kripto örgüt elemanlarının tespiti ve yakalanmaları, örgüt hakkındaki gizli bilgi ve belgelere ulaşılması açısından gizli tanıkların, tanık koruma programı kapsamında ne derece önemli olduğu izaha muhtaç değildir. Günümüze kadar gerek 'Tanık Koruma Kurulu', gerek mahkemeler gerekse de savcılıklar tarafından toplam 4 bin 780 kişi tanık koruma programı kapsamına alınmıştır. Halen 2 bin 330 kişi, bu program kapsamında korunmaktadır. Bu kişilerden 1718'i terör suçu tanığı, 305'i ağır suç tanığı, 165'i de örgütlü suç tanığı kapsamında korunmaktadır. Terör suçu, tanıklarının yüzde 68'i FETÖ, yüzde 27'si PKK, geri kalanlar da DEAŞ ve DHKP-C'ye ait terör suçları ile ilgili tanıklardır" diye konuştu.

'EMİRLERİNE AMADEYİZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi ve Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi'nin ziyaretinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Bakan Soylu, onlarla bir süre sohbet ettikten sonra şeref defterini imzaladı. Daha sonra belediye binasında vatandaşları da selamlayan Bakan Soylu, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Bakan Soylu, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek'in çalışmalarından bahsederek, "Afyonkarahisar gizemli bir şehir. Birçok farklılığı, zenginliği, sorumluluğu içinde barındıran bir şehrimiz. Bütün bunlara hizmet etmek de ayrı bir şereftir. Hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Bir de burada el ele bir durum var, herkes birbirine yardımcı oluyor. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, partimiz herkes kolları sıvamış durumda. Bu bizim de moralimizi yükseltiyor, heyecanımızı artırıyor. Afyonkarahisar'ımızın emrine amadeyiz" dedi.