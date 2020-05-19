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Bakan Soylu polis kontrol noktasını ziyaret edip Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Başkentte Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti ve Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu polis kontrol noktasını ziyaret edip Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentteki Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Soylu, polis kontrol noktasındaki fotoğraflarını da paylaştı.

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi. 

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