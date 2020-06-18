  • BIST 112.320
  • Altın 381,003
  • Dolar 6,8515
  • Euro 7,6961
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşuyor
»

Bakan Soylu: Sahil Güvenlik Komutanlığımız kendini sürekli yenilemektedir

İçişleri Bakanı Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üzerine aldığı görevlerin ağırlığıyla doğru orantılı olarak kendini sürekli yenilemektedir." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu: Sahil Güvenlik Komutanlığımız kendini sürekli yenilemektedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki benzerlerine oranla gerçekten yüksek bir kapasiteye, kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üzerine aldığı görevlerin ağırlığıyla doğru orantılı olarak kendini sürekli yenilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Dost, güven, umut, yaşam.." ifadeleriyle başlayarak mazisi Kordon Bölüklerine dayanan Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın gemilerine ait bu isimlerin aslında hem aziz milletin hem de onun güzide bir kurumun karakterini dünyaya ve insanlığa ne kattığını anlattığını belirtti.

Üç tarafı denizlerle çevrili, bir tane iç denizi, kara yüzölçümünün yarısı kadar deniz sorumluluk sahası olan, gerek uluslararası göçün, gerekse uyuşturucu ile diğer kaçakçılık hareketlerinin geçiş ve hedefi olan bir ülkede beyaz üniformayı giymenin, tüm bunları yaparken de ecdadından emanet bu üniformaya leke sürmemenin kolay olmadığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken hem hukuku, hem kamu düzenini hem de vicdan ve merhameti elden bırakmamak, sadece göç ve kaçakçılıkla değil, deniz kirliliğinden arama kurtarma faaliyetlerine kadar, hatta afet gibi hadiselerde karada da vazife alıp yardıma koşmak, yorgunluktan, zorluktan yılmadan, deyim yerindeyse rotayı şaşırmadan millet hizmetine devam etmek, elbette ki vatana sadakatin ve bayrağa olan aşkın bir başka tezahürü olsa gerektir."

"Dünyadaki benzerlerine oranla gerçekten yüksek bir kapasiteye, kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üzerine aldığı görevlerin ağırlığıyla doğru orantılı olarak kendini sürekli yenilemektedir." ifadelerini kullanan Soylu, 15 Temmuz ihaneti sonrası Bakanlık bünyesinde yeniden yapılanan bu önemli kurumda, mevcut personel sayısının 2016-2020 arasında yüzde 30 oranında arttığını, aynı periyotta profesyonelleşme oranının yüzde 71'den yüzde 99,5'e çıktığını, Kaan sınıfı botlarla müdahale hızı ve etkinliğinin arttığını, Akıllı Yüzer unsurlarla uluslararası sularda da uzun süreli operasyon kabiliyetine kavuştuğunu belirtti.

Yüksek teknoloji kullanımında bir yandan hava unsurlarını da bünyesine katan Sahil Güvenlik Teşkilatının, aynı zamanda vizyon projelerinden biri olan Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) ile Türkiye'nin tüm deniz sorumluluk sahasının her santimetrekaresini izleyebilme kabiliyetine sahip olmayı hedeflediğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:

"Projenin halen 13 istasyonu faaliyete geçmiştir ve çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Ege Denizi'nde her gün ortalama 22 sahil güvenlik botu ve 5 mobil radar ile yaklaşık 350-550 saat görev yapılmakta, günlük olarak 3 uçak/helikopter ile keşif/karakol uçuşu yapılarak Ege Denizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutulmaktadır. Bu kapasiteyle beraber, sadece geçen yıl, denizlerimizde 60 bin 97 düzensiz göçmen yakalanmış, 662 arama kurtarma faaliyetinde 4 bin 592 insan hayatı kurtarılmıştır. Bu vesileyle bembeyaz asil üniformaları ile aziz milletimizin tertemiz vicdanının temsilcileri olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutluyor, görev başındaki ve emekli olmuş tüm 'Leventlerimizi' saygıyla selamlıyor, şehadete ulaşmış, gazi olmuş tüm mesai arkadaşlarımızı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı taksicilerinden İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki18 Haziran 2020 Perşembe 10:57
  • Kişiye özel 'implantlar' hastalara şifa oluyor18 Haziran 2020 Perşembe 10:52
  • Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Bayazıt Aköz oldu18 Haziran 2020 Perşembe 10:50
  • Çin'den ABD'ye Uygur tasarısı tehdidi18 Haziran 2020 Perşembe 10:22
  • Gaziantep'te elyaf fabrikasında yangın18 Haziran 2020 Perşembe 10:20
  • Dezavantajlı gençlere 'sosyal koruma' kalkanı18 Haziran 2020 Perşembe 10:03
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun detaylarını verdi18 Haziran 2020 Perşembe 09:44
  • Başkant'te 1500 polisin katılımıyla 'koronavirüs' denetimi18 Haziran 2020 Perşembe 09:43
  • Türkiye'den Libya hamlesi! Harekete geçildi18 Haziran 2020 Perşembe 09:29
  • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Resmi Gazete'de18 Haziran 2020 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti